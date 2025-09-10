एशिया कप: इन कप्तानों के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने जीते 2 खिताब

एशिया कप के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम सबसे सफल टीम है। भारत ने वनडे और टी-20 प्रारूप दोनों को मिलाकर कुल सर्वाधिक 8 खिताब जीते हैं। भारत के बाद श्रीलंका इस टूर्नामेंट की दूसरी सबसे सफल टीम है, जिसने 6 बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में कुछ भारतीय कप्तान 2 खिताब जीतने में भी सफल हुए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।

#1 मोहम्मद अजहरुद्दीन (1991 और 1995) मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में भारतीय टीम ने 1991 और 1995 में एशिया कप जीता था। 1991 संस्करण के फाइनल में श्रीलंका के विरुद्ध लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय कप्तान ने 39 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए थे। भारत ने 7 विकेट से वो मैच जीता था। 1995 के संस्करण के खिताबी मैच में श्रीलंका के ही खिलाफ उन्होंने 89 गेंदों में नाबाद 90 रन बनाते हुए टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई थी।

#2 महेंद्र सिंह धोनी (2010 और 2016) भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी भी इस सूची का हिस्सा हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम 2010 और 2016 संस्करण में विजेता बनी थी। एशिया कप 2010 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया था, जिसमें धोनी ने 38 रन बनाए थे। 2016 का एशिया कप टी-20 प्रारूप में खेला गया था, जिसके फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया था। धोनी ने उस मैच में नाबाद 20 रन बनाए थे।

जानकारी धोनी के नाम है ये उपलब्धि धोनी 2 अलग-अलग प्रारूपों में एशिया कप जीतने वाले विश्व के इकलौते कप्तान हैं। बता दें कि टी-20 प्रारूप में 2016 और 2022 में एशिया कप खेला गया था। इस बार तीसरी बार 2025 में टी-20 में ही ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है।