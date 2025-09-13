टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बने सर्वोच्च टीम स्कोर, 3 बार आंकड़ा गया 300 के पार

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जहां तेज तर्रार बल्लेबाजी का जलवा देखने को मिलता है, वहीं कुछ मुकाबलों में बल्लेबाजों ने सीमाओं को तोड़कर रन बनाने का नया इतिहास भी रचा है। अब तक 3 बार ऐसा हुआ है जब किसी टीम ने 300 रन के आंकड़े को पार किया। चौकों-छक्कों की बरसात और रिकॉर्डतोड़ स्ट्राइक रेट के साथ बने ये स्कोर दर्शकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं रहे। आइए इन मुकाबलों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 जिम्बाब्वे (344/4 बनाम गाम्बिया, 2024) इस सूची में पहले स्थान पर जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम है। उसने साल 2024 में गाम्बिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 344/4 का स्कोर बना दिया था। सिकंदर रजा ने सिर्फ 43 गेंदों का सामना करते हुए 133 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 7 चौके और 15 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 309.39 की रही थी। जवाब में गाम्बिया की टीम केवल 54 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। जिम्बाब्वे ने वो मुकाबला 290 रनों से अपने नाम किया था।

#2 नेपाल (314/3 बनाम मंगोलिया, 2023) दूसरे स्थान पर नेपाल क्रिकेट टीम है। उसने मंगोलिया के खिलाफ साल 2023 में 314/3 का स्कोर बना दिया था। नेपाल के लिए कुशाल मल्ला ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और 50 गेंदों का सामना करते हुए 137 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 8 चौके और 12 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 274 की थी। 314 रन के जवाब में मंगोलिया की टीम सिर्फ 41 रन पर ऑलआउट हो गई। नेपाल को 273 रनों से जीत मिली थी।

#3 इंग्लैंड (304/2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025) तीसरे स्थान पर अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम आ गई है। इंग्लैंड टेस्ट मैच खेलने वाले देशों के बीच खेले गए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 300 से ज्यादा रन बनाने वाले पहली टीम बनी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 12 सितंबर, 2025 को टीम ने 304/2 का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया। फिलिप सॉल्ट ने 60 गेंदों का सामना करते हुए 141 रन बनाए। जोस बटलर के बल्ले से 83 रन निकले। दक्षिण अफ्रीका मुकाबला 146 रन से हार गई।