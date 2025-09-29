एशिया कप 2025: भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता 9वां खिताब, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराते हुए एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। दुबई में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट 146 रन बनाए। जवाब में भारत ने तिलक वर्मा के अर्धशतक (69*) की बदौलत 19.4 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। यह एशिया कप में भारत का कुल 9वां और टी-20 प्रारूप में दूसरा खिताब है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती भारतीय टीम
पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान (57) और फखर जमान (46) ने पहले विकेट के लिए 86 रन जोड़े। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान के अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 19.1 ओवर में सिमट गई। भारत से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते भारत ने अभिषेक (5), सूर्यकुमार यादव (1) और गिल (12) के विकेट जल्दी खो दिए। मुश्किल घड़ी में तिलक ने अर्धशतक लगाया और शिवम दुबे (33) के साथ मिलकर जीत दिलाई।
साहिबजादा फरहान
साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ लगाया दूसरा अर्धशतक
फरहान ने 38 गेंदों का सामना किया और शानदार 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 150 की रही। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 5वां और भारत के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। अपने करियर में उन्होंने अब तक 27 मैचों की 27 पारियों में 20.69 की औसत के साथ 595 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 74 रन रहा है।
कुलदीप
कुलदीप ने लिए 4 विकेट
कुलदीप ने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 7.50 की रही। शुरुआती ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन मध्य के ओवरों में उनकी गेंद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आई। इस स्पिनर ने सैम अयूब (14), आघा सलमान (8), शाहीन अफरीदी (0) और फहीम अशरफ (0) को अपना शिकार बनाया। कुलदीप ने लगातार 2 गेंदों पर शाहीन और फहीम को आउट किया।
रिकॉर्ड
कुलदीप ने ये रिकॉर्ड किया अपने नाम
कुलदीप एशिया कप (वनडे और टी-20) के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। उन्होंने एशिया कप के वनडे प्रारूप में 11 मैच में 19 विकेट चटकाए हैं। वहीं, टी-20 प्रारूप में 7 मैच में 17 विकेट लिए हैं। उनके कुल 36 विकेट हो गए हैं। कुलदीप ने लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ा है। मलिंगा ने एशिया कप के दोनों प्रारूप को मिलाकर 33 विकेट अपने नाम किए थे।
कुलदीप
कुलदीप एक संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने
कुलदीप एशिया कप टी-20 प्रारूप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने एशिया कप 2025 में 7 मुकाबले खेले और इसकी 7 पारियों में 17 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने UAE के अमजद जावेद का रिकॉर्ड तोड़ा है। अमजद ने 2016 के टी-20 एशिया कप में 12 विकेट अपने नाम किए थे। बता दें कि अजंता मेडिंस ने 2007 के एशिया कप (वनडे प्रारूप) में 17 विकेट लिए थे।
जानकारी
भारतीय टीम ने जीता कुल 9वां खिताब
भारतीय टीम ने कुल 9वां खिताब जीता है। इससे पहले भारतीय टीम इस टूर्नामेंट को 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, और 2023 में जीत चुकी है। इनमें से टी-20 प्रारूप में 2016 में टीम विजेता रही थी।
तिलक
तिलक ने खेली संघर्षपूर्ण पारी
भारतीय टीम ने जब 10 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब तिलक क्रीज पर आए। दबाव की घड़ी में उन्होंने एक छोर से टिककर बल्लेबाजी की और संजू सैमसन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 57 रन जोड़े। संघर्षपूर्ण पारी खेलते हुए उन्होंने 41 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने दुबे के साथ मिलकर भी अर्धशतकीय साझेदारी की। वह 53 गेंदों में 69 रन बनाकर नाबाद रहे।
अभिषेक
अभिषेक ने टूर्नामेंट में बनाए सर्वाधिक रन
इस संस्करण में अभिषेक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 7 पारियों में 44.8 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 314 रन बनाए। इस युवा बल्लेबाज ने 3 अर्धशतक भी लगाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 75 रन रहा। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 300 रन का आंकड़ा नहीं छू सका। उनके बाद श्रीलंका के पथुम निसानका ने 6 पारियों में 43.50 की औसत से 261 रन बनाए।