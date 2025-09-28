एशिया कप 2025: पाकिस्तान ने भारत को दिया 147 का लक्ष्य, कुलदीप ने की उम्दा गेंदबाजी

एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 146 रन बनाए। पाकिस्तान से साहिबजादा फरहान ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। भारत से कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट लेते हुए विपक्षी टीम को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया। पाकिस्तानी पारी 19.1 ओवर में ही सिमट गई। आइए पाकिस्तान की पारी पर एक नजर डालते हैं।

शुरुआत फरहान और फखर ने दिलाई शानदार शुरुआत टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फरहान और फखर जमान की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई। पावरप्ले में इस जोड़ी ने मिलकर 45 रन जोड़े और टीम को कोई नुकसान नहीं होने दिया। क्रीज पर टिकने के बाद फरहान और फखर ने तेज गति से रन बनाना शुरू किया। पाकिस्तान को पहला झटका 84 रन के स्कोर पर लगा। वह 10वें ओवर के दौरान आउट हुए।

फरहान साहिबजादा फरहान ने खेली अर्धशतकीय पारी फरहान ने 38 गेंदों का सामना किया और शानदार 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 150 की रही। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 5वां और भारत के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। अपने करियर में उन्होंने अब तक 27 मैचों की 27 पारियों में 20.69 की औसत के साथ 595 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 74 रन रहा है।

फखर पाकिस्तान की पारी लड़खड़ाई फरहान के जोड़ीदार फखर अर्धशतक से चूक गए। वह 35 गेंदों में 2 चौके और इतने ही छक्के की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी का अंत वरुण चक्रवर्ती ने किया। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए सैम अयूब 14 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मोहम्मद हारिस (0), सलमान आगा (8), हुसैन तलत (1) और शाहीन अफरीदी (0) जल्दी आउट हुए।

जानकारी भारतीय स्पिनरों ने किया कमाल पाकिस्तान ने एक समय 113 रन के स्कोर तक अपना सिर्फ 1 विकेट खोया हुआ था। वहीं, भारतीय स्पिनरों ने वापसी कराते हुए विपक्षी टीम को सस्ते में समेट दिया। पाकिस्तान के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके।