एशिया कप 2025: कुलदीप ने पाकिस्तान के खिलाफ चटकाए 4 विकेट, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम 

एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कुलदीप यादव ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विरुद्ध उम्दा गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से पाकिस्तान टीम के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। इस एशिया कप में कुलदीप ने दूसरी बार 4 विकेट हॉल लिया। इससे पहले उन्होंने UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ ये कमाल किया था। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी ऐसी रही कुलदीप की गेंदबाजी कुलदीप ने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 7.50 की रही। शुरुआती ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन मध्य के ओवरों में उनकी गेंद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आई। इस खिलाड़ी ने सैम अयूब (14), आघा सलमान (8), शाहीन अफरीदी (0) और फहीम अशरफ (0) को अपना शिकार बनाया। कुलदीप ने लगातार 2 गेंदों पर शाहीन और फहीम को आउट किया।

रिकॉर्ड कुलदीप ने ये रिकॉर्ड किया अपने नाम कुलदीप एशिया कप (वनडे और टी-20) के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। उन्होंने एशिया कप के वनडे प्रारूप में 11 मैच में 19 विकेट चटकाए हैं। वहीं, टी-20 प्रारूप में 7 मैच में 17 विकेट लिए हैं। उनके कुल 36 विकेट हो गए हैं। कुलदीप ने लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ा है। मलिंगा ने एशिया कप के दोनों प्रारूप को मिलाकर 33 विकेट अपने नाम किए थे।

संस्करण कुलदीप एक संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने कुलदीप एशिया कप टी-20 प्रारूप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने एशिया कप 2025 में 7 मुकाबले खेले और इसकी 7 पारियों में 17 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने UAE के अमजद जावेद का रिकॉर्ड तोड़ा है। अमजद ने 2016 के टी-20 एशिया कप में 12 विकेट अपने नाम किए थे। अजंथा मेडिंस ने 2007 के एशिया कप (वनडे प्रारूप) में 17 विकेट लिए थे।