टी-20 अंतरराष्ट्रीय: शुभमन गिल और संजू सैमसन का बतौर सलामी बल्लेबाज कैसा रहा है प्रदर्शन?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए अपनी टीम की घोषणा की। भारतीय टीम के प्रमुख चयनकर्ता अजीत अगरकर ने स्पष्ट किया कि अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि संजू सैमसन या उपकप्तान नियुक्त किए गए शुभमन गिल में से कोई एक खिलाड़ी दूसरे सलामी बल्लेबाज की भूमिका में नजर आएंगे। इस बीच गिल और सैमसन के आंकड़ों की तुलना करते हैं।

गिल बतौर सलामी बल्लेबाज गिल ने खेले हैं अपने सभी मैच गिल ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 21 मैच खेले हैं। उन्होंने अपने सभी मैच बतौर सलामी बल्लेबाज खेले हैं। उन्होंने 21 पारियों में 30.42 की औसत और 139.27 की स्ट्राइक रेट के साथ 578 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 2023 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था।

सैमसन बतौर सलामी बल्लेबाज सैमसन ने खेले हैं 17 मैच सैमसन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 17 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 32.62 की औसत और 178.76 की स्ट्राइक रेट के साथ 522 रन बनाए हैं। दिलचस्प रूप से सैमसन ने 3 शतक और 1 अर्धशतक भी पारी की शुरुआत करते हुए लगाए हैं। वह एक साल (2024) में 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए थे। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 1 और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 शतक लगाए थे।

2024 2024 में दोनों बल्लेबाजों का प्रदर्शन सैमसन ने 2015 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। अपने एक दशक से ज्यादा लम्बे करियर के बावजूद वह सिर्फ 42 मैच ही खेल पाए हैं, जिसमें उन्होंने 25.32 की औसत और 152.38 की स्ट्राइक रेट के साथ 861 रन बनाए हैं। पिछले साल उन्होंने 12 पारियों में 43.60 की औसत के साथ 436 रन बनाए थे। गिल ने 2024 में 8 पारियों में 38.00 की औसत से 266 रन बनाए थे।