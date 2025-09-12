एशिया कप 2025: ACC ने भारत-पाकिस्तान मुकाबले की टिकटों की कीमत घटाई, जानिए कारण

एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच 14 सितंबर को होने वाले महामुकाबले की टिकटों की धीमी बिक्री के कारण एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) ने आपातकालीन कदम उठाया है। पिछले 2 सप्ताह से इस मुकाबले की टिकटों की बिक्री जारी है, लेकिन अभी तक भी पूरी टिकटें नहीं बिकी हैं। ऐसे में ACC ने मानक टिकटों की कीमतें 475 दिरहम (लगभग 11,400 रुपये) से घटाकर 350 (लगभग 8,400 रुपये) कर दी हैं।

प्रभाव पहलगाम आतंकी हमले का टिकट बिक्री पर प्रभाव भारत में जनभावना, खासकर पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद टिकटों की बिक्री पर असर डाल सकती है। कुछ पूर्व भारतीय क्रिकेटरों और कमेंटेटरों का मानना ​​है कि इस मैच का बहिष्कार किया जाना चाहिए। हालांकि, मैदान के बाहर इन विवादों के बावजूद मैदान में अभी भी काफी उत्साह है क्योंकि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को होने वाले हाई-प्रोफाइल मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

परेशानी प्रीमियम टिकटों की बिक्री सबसे धीमी एशिया कप के फाइनल के मेजबान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की प्रीमियम टिकटों की बिक्री सबसे कम रही है। यह स्थिति पिछले भारत-पाकिस्तान मैचों के बिल्कुल उलट रही है, जब सभी टिकट मिनटों में बिक गए थे। हालांकि, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के एक अधिकारी ने इस चिंता को खारिज कर दिया। ECB के एक सूत्र ने TOI से कहा, "इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि टिकट नहीं बिक रहे हैं। टिकटों की बिक्री लगातार जारी है।"

तनाव भारत-पाकिस्तान की बीच जारी है तनाव इस साल अप्रैल में हुए भीषण पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर जवाब दिया, जबकि पाकिस्तान ने ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की। लिजेंड क्रिकेट लीग 2025 में युवराज सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैचों का बहिष्कार किया। हालांकि, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया था, जिसकी मौजूदा तनाव के बीच कड़ी आलोचना हुई थी।

रुख भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर क्या है BCCI का रुख? पाकिस्तान के साथ मैच का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का कहना है कि वह केंद्र सरकार की नीति का पालन करता है। इस साल अगस्त में लागू यह नीति बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने की अनुमति देती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय श्रृंखलाओं की अनुमति नहीं देती। भारतीय टीमें पाकिस्तान में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी और पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति नहीं होगी।