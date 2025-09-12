एशिया कप 2025: बांग्लादेश बनाम श्रीलंका मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

हेड-टू-हेड बांग्लादेश के खिलाफ भारी रहा है श्रीलंका का पलड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका टीम का बांग्लादेश के खिलाफ पलड़ा काफी भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 12 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश की टीम 8 मैच जीतने में सफल रही है। दोनों टीमों के बीच आखिरी भिड़ंत 16 जुलाई, 2025 को कोलंबों में हुई थी, जिसमें बांग्लादेश ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में वह इस बाद भी जीत दर्ज करना चाहेगी।

टीम ऐसी हो सकती है बांग्लादेश की टीम बांग्लादेश टी-20 क्रिकेट में कमाल के फॉर्म में है। इस टूर्नामेंट से पहले उसने नीदरलैंड को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया था। इस टूर्नामेंट में भी उसने विजयी आगाज किया है। ऐसे में लिटन दास की टीम उसी फॉर्म को आगे बढ़ाना चाहेंगी। बांग्लादेश की संभावित एकादश: तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमन, लिटन दास (कप्तान एवं विकेटकीपर), सैफ हसन, तौहीद हृदॉय, जाकेर अली, माहेदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम।

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है श्रीलंका टीम श्रीलंका की टीम अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर अभियान का विजयी आगाज करना चाहेगी। कुसल मेंडिस और पथुम निसांका बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और उन पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। मध्यक्रम में कप्तान असलंका से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। श्रीलंका की संभावित एकादश: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे, महेश थीक्षणा, दुष्मंथा चमीरा और मथीशा पथिराना।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें लिटन ने पिछले 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 41.88 की औसत और 139.58 की स्ट्राइक रेट से 335 रन बनाए हैं। तंजीद के बल्ले से पिछले 8 मुकाबलों में 120 की स्ट्राइक रेट से 192 रन निकले हैं। श्रीलंका के निसांका ने पिछले 10 मुकाबलों में 40.09 की औसत से 409 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में बांग्लादेश के तस्कीन ने पिछले 6 मैच में 14 विकेट श्रीलंका के हसरंगा के पिछले 4 मैचों में 10 विकेट चटकाएं हैं।