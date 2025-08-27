एशिया कप: टी-20 और वनडे प्रारूप को मिलाकर इन बल्लेबाजों ने बनाए 1,000+ रन 

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो जाएगी। एशिया की ये चुनौतीपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगिता वनडे और टी-20 प्रारूप में खेली जाती है। बता दें कि दुबई और आबू धाबी में होने वाला आगामी संस्करण टी-20 प्रारूप में खेला जाना है। अब तक एशिया कप के इतिहास में कुछ चुनिंदा बल्लेबाजों ने ही 1,000 से अधिक रन (दोनों प्रारूप को मिलाकर) बनाने में कामयाब हुए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।

#1 सनथ जयसूर्या (1,220 रन) एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं। श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने 1990 से 2008 के बीच वनडे प्रारूप में कुल 25 मैच खेले थे, जिसमें 53.04 की औसत के साथ 1,220 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 6 शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 130 रन रहा था। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 30.31 की औसत के साथ कुल 22 विकेट लिए थे।

#2 रोहित शर्मा (1,210 रन) रोहित शर्मा ने वनडे और टी-20 में हुए एशिया कप में 35 पारियों में बल्लेबाजी की, जिसमें उन्होंने 1,210 रन बनाए थे। उन्होंने एशिया कप टी-20 में 9 मैचों की 9 पारियों में 30.11 की औसत से 271 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 141.14 की रही थी। वहीं, वनडे प्रारूप में उन्होंने 26 पारियों में 46.95 की औसत और 88.83 की स्ट्राइक रेट के साथ 939 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 9 अर्धशतक लगाए थे।

#3 विराट कोहली (1,171 रन) विराट कोहली ने एशिया कप में कुल 23 पारियों में 1,171 रन बनाए थे। उन्होंने टी-20 प्रारूप में हुए एशिया कप में 10 मैचों की 9 पारियों में 85.80 की उम्दा औसत और 132 की स्ट्राइक रेट से 429 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकले थे। वनडे प्रारूप में उन्होंने 13 पारियों में 61.83 की औसत के साथ 742 रन बनाए थे। उन्होंने 4 शतक और 1 अर्धशतक भी लगाए थे।