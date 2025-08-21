दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम से संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन वाले प्रेनेलन सुब्रायन कौन हैं?
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच 19 अगस्त को कैर्न्स में खेला गया, जिसे प्रोटियाज टीम ने 98 रन से जीता। इस मुकाबले में मेहमान टीम से प्रेनेलन सुब्रायन ने डेब्यू किया और अपने पहले ही वनडे अंतरराष्ट्रीय में उनका गेंदबाजी एक्शन संदिग्ध पाया गया। इसके बाद उन्हें वनडे सीरीज के बचे हुए मैचों से आराम दे दिया गया। आइए सुब्रायन के बारे में विस्तार से जानते हैं।
मैच
डेब्यू मैच में ही बुरे फंसे सुब्रायन
सुब्रायन ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपने डेब्यू वनडे में 10 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 46 रन देते हुए 1 सफलता हासिल की। दाएं हाथ के इस ऑफ स्पिनर ने ट्रेविस हेड का विकेट लिया। मैच अधिकारियों की रिपोर्ट में सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की वैधता को लेकर चिंता जताई गई। उन्होंने इसी साल जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था, जिसमें इस 31 वर्षीय खिलाड़ी ने कुल 4 विकेट (4/42 और 0/36) लिए थे।
परीक्षण
परीक्षण केंद्र में मूल्यांकन करवाएंगे सुब्रायन
सुब्रायन को अब 14 दिनों के भीतर ICC द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र में अपने गेंदबाजी एक्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन करवाना होगा। नियमों के मुताबिक, गेंदबाजों को गेंद फेंकते समय कोहनी को 15 डिग्री तक फैलाने की अनुमति होती है। दक्षिण अफ्रीका को उम्मीद है कि वह ब्रिस्बेन में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के राष्ट्रीय क्रिकेट केंद्र में ऐसा कर पाएंगे, जहां इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन का परीक्षण किया गया था।
पुराना मामला
पहले भी गेंदबाजी एक्शन को लेकर संदिग्ध पाए गए हैं सुब्रायन
इससे पहले दिसंबर 2012 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (CSA) ने 2 अलग-अलग स्वतंत्र परीक्षणों में उनके गेंदबाजी एक्शन को अवैध पाया था। फिर से परीक्षण के बाद जनवरी 2013 में उन्हें फिर से गेंदबाजी करने की अनुमति दे दी गई थी। सितंबर 2014 में भारत में चैंपियंस लीग टी-20 टूर्नामेंट के दौरान और नवंबर 2015 में एक घरेलू टी-20 मैच के दौरान भी सुब्रायन की गेंदबाजी एक्शन की रिपोर्ट की गई थी।
आंकड़े
ऐसा है सुब्रायन का करियर
दक्षिण अफ्रीका से 1 टेस्ट और 1 वनडे खेलने वाले सुब्रायन ने अब तक 102 लिस्ट-A मैच खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी में 20.30 की औसत के साथ 934 रन बनाए हैं। उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में इस ऑफ स्पिनर ने 35.16 की औसत और 4.64 की इकॉनमी रेट के साथ 97 विकेट भी लिए हैं। अपने प्रथम श्रेणी करियर में उन्होंने 78 मैचों में 246 विकेट लिए थे।