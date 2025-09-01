LOADING...
टी-20 क्रिकेट इतिहास में बनाए गए 5 सबसे तेज शतक, चौंकाने वाला है शीर्ष नाम
एस्टोनिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज साहिल चौहान के नाम दर्ज टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड

Sep 01, 2025
क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने रविवार (31 अगस्त) रात को कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) इतिहास का संयुक्त सबसे तेज शतक जड़कर सुर्खियां बटोरी। उन्होंने सेंट लूसिया किंग्स के लिए एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के खिलाफ केवल 40 गेंदों में शतक जड़कर टीम को जीत दिला दी। वह 53 गेंदों में 10 चौके और 9 छक्कों से 125 रन बनाकर नाबाद रहे। इस बीच आइए टी-20 क्रिकेट इतिहास के 5 सबसे तेज शतकों पर नजर डालते हैं।

#1

साहिल चौहान - 27 गेंद

टी-20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड एस्टोनिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज साहिल चौहान के नाम है। उन्होंने जून 2024 में द्विपक्षीय सीरीज के मैच में साइप्रस क्रिकेट टीम के खिलाफ सिर्फ 27 गेंदों में शतक जड़ दिया था। वह 41 गेंदों में 6 चौके और 18 छक्कों की मदद से 144 रन बनाकर नाबाद रहे थे। उनकी पारी से एस्टोनिया ने 192 रन के लक्ष्य को 13 ओवर में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया था।

#2

उर्विल पटेल - 28 गेंद

इस सूची में गुजरात क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने नवंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा क्रिकेट टीम के खिलाफ 28 गेंदों में शतक जड़ा था। उन्होंने 156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 35 गेंदों में 7 चौके और 12 छक्कों की मदद से नाबाद 113 रन की पारी खेली थी। इसकी बदौलत गुजरात ने 10.2 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

#2

अभिषेक शर्मा - 28 गेंद

इस सूची में भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के लिए मेघालय के खिलाफ 28 गेंदों में शतक जड़ा था। उन्होंने 143 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 29 गेंदों में 8 चौके और 11 छक्कों की मदद से नाबाद 106 रन की पारी खेली थी। इसकी बदौलत पंजाब ने 9.3 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

#3

मुहम्मद फहद - 29 गेंद

इस सूची में तुर्की क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज मुहम्मद फहद तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने जुलाई 2025 में त्रिकोणीय टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में बुल्गारिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 29 गेंदों में शतक जड़ा था। उन्होंने 34 गेंदों में 10 चौके और 12 छक्कों की मदद से 120 रन की पारी खेली थी। इससे तुर्की ने 237 रन का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में बुल्गारिया की टीम 16.5 ओवर में 178 रन पर ही ढेर हो गई थी।

#4

क्रिस गेल - 30 गेंद

इस सूची में वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने अप्रैल 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए पुणे वारियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में शतक जड़ा था। उन्होंने 66 गेंदों में 13 चौके और 17 छक्कों की मदद से नाबाद 175 रन बनाए थे। इससे RCB ने 263/5 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में पुणे की टीम पूरे ओवर खेलकर 133/9 का ही स्कोर बना पाई थी।

#5

ऋषभ पंत - 32 गेंद

इस सूची में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 5वें पायदान पर हैं। उन्होंने जनवरी 2018 में सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंदों में शतक जड़ा था। उन्होंने 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 38 गेंदों में 8 चौके और 12 छक्कों की मदद से नाबाद 116 रन की पारी खेली थी। इसकी बदौलत दिल्ली ने 11.4 ओवर में ही बिना किसी नुकसान के लक्ष्य हासिल कर लिया था।