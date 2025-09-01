द हंड्रेड 2025, फाइनल: ओवल इनविंसिबल्स ने लगातार तीसरी बार जीता खिताब, ट्रेंट रॉकेट्स को हराया

पुरुषों के द हंड्रेड 2025 टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार (31 अगस्त) को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। इसमें ओवल इनविंसिबल्स ने ट्रेंट रॉकेट्स को 26 रन से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही इनविंसिबल्स लगातार तीन बार कोई खिताब जीतने वाली छठी टीम बन गई है। मैच में इनविंसिबल्स ने पहले खेलते हुए 168/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में ट्रेंट की टीम 142/8 का स्कोर ही बना पाई।

लेखा-जोखा ऐसा रहा फाइनल मुकाबला इनविंसिबल्स के सलामी बल्लेबाज विल जैक्स ने 41 गेंदों पर 72 रन की तूफानी पारी खेली। उनके बाद जॉर्डन कॉक्स ने 28 गेंदों पर 40 रन की उपयोगी पारी खेलते हुए टीम को 168/5 के स्कोर पर पहुंचा दिया। ट्रेंट से मार्कस स्टोइनिस ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए। जवाब में ट्रेंट की टीम स्टोइनिस (64) और टॉम बैंटन (23) की पारियों से 142/8 रन ही बना पाई। इनविंसिबल्स के लिए नाथन सॉटर शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए।

रन इन बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन इनविंसिबल्स के बल्लेबाज कॉक्स इस संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने 9 पारियों में 61.61 की औसत और 173.93 की स्ट्राइक रेट के साथ 367 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 86* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 अर्धशतक भी लगाए। मैनचेस्टर ओरिजनल्स के जोस बटलर ने 8 पारियों में 40.42 की औसत और 144.32 की स्ट्राइक रेट से 283 रन अपने नाम किए। इसमें उन्होंने 70 के उच्चतम स्कोर के साथ 3 अर्धशतक भी जड़े।

जानकारी अब तक इन टीमों ने जीते हैं खिताब यह इनविंसिबल्स की लगातार तीसरी खिताबी जीत रही है। इससे पहले उसने साल 2024 और 2023 में भी खिताब पर कब्जा जमाया था। साल 2021 में सदर्न ब्रेव ने उद्घाटन संस्करण जीता था, जबकि 2022 में ट्रेंट रॉकेट्स ने ट्रॉफी जीती थी।

चौके-छक्के इन बल्लेबाजों ने लगाए सर्वाधिक चौके और छक्के इनविंसिबल्स के बल्लेबाज कॉक्स ही इस संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। उन्होंने 9 पारियों में कुल 22 छक्के जड़े हैं। बर्मिंघम फीनिक्स के लियाम लिविंगस्टोन ने 19 छक्के लगाए। उन्होंने 8 पारियों में 40.16 की औसत और 155.48 की स्ट्राइक रेट से 241 रन बनाए। इस संस्करण में सबसे ज्यादा चौके विल जैक्स (33) ने लगाए। बैंटन ने 31 चौके लगाए। सबसे ज्यादा अर्धशतक (3-3) भी कॉक्स और बटलर के बल्ले से निकले।

गेंदबाजी इन गेंदबाजों ने चटकाए सर्वाधिक विकेट मैनचेस्टर के तेज गेंदबाज जोश टंग ने इस संस्करण में शानदार गेंदबाजी की। इस गेंदबाज ने 6 पारियों में 11.07 की औसत और 7.08 की इकॉनमी रेट से सर्वाधिक 14 विकेट लिए। ट्रेंट के रेहान अहमद ने 10 मैचों में 15.91 की औसत के साथ 12 विकेट चटकाए। इसी तरह इनविंसिबल्स के ऑलराउंडर राशिद खान, सैम कर्रन, लंदन स्प्रिट के रिले मेरेडिथ और ट्रेंट के स्टोइनिस ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 12-12 विकेट झटके हैं।