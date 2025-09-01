टी-20 क्रिकेट में हासिल किए गए 5 सबसे बड़े लक्ष्य, शीर्ष पर है IPL की टीम

कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 में रविवार रात (31 अगस्त) को टिम सीफर्ट के तूफानी शतक (125*) की बदौलत सेंट लूसिया किंग्स ने एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स को 6 विकेट से हरा दिया। सेंट लूसिया किंग्स ने 205 रन के लक्ष्य को 17.5 ओवर में ही हासिल कर लिया। यह CPL में सबसे बड़ लक्ष्य का 5वां सबसे सफल पीछा रहा। ऐसे में आइए टी-20 क्रिकेट में सफलतापूर्वक 5 सबसे बड़े लक्ष्य हासिल करने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।

#1 पंजाब किंग्स (262, बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, 2024) इस सूची में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम पंजाब किंग्स (PBKS) पहले पायदान पर है। उसने IPL 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 262 रनों के लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए इतिहास रचा था। PBKS ने 8 गेंदें शेष रहते हुए ही 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली थी। PBKS के लिए सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने नाबाद शतक (108) लगाया था, जबकि शशांक सिंह ने 28 गेंदों में 68* रन की पारी खेली थी।

#2 दक्षिण अफ्रीका (259, बनाम वेस्टइंडीज, 2023) इस सूची में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम दूसरे नंबर पर मौजूद है। उसने मार्च 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 259 रनों के लक्ष्य का सफल पीछा किया था। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज से मिले लक्ष्य को 7 गेंदें शेष रहते हुए ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। प्रोटियाज टीम से विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 44 गेंदों में 9 चौके और 8 छक्कों से 100 रन की पारी खेली थी।

#3 मिडिलसेक्स (253, बनाम सरे, 2023) इस सूची में इंग्लिश कांउटी मिडिलसेक्स क्रिकेट टीम तीसरे नंबर पर है। उसने जून 2023 में सरे के खिलाफ टी-20 टूर्नामेंट में 253 रनों के लक्ष्य का सफल पीछा किया था। मिडिलसेक्स ने लक्ष्य को 4 गेंदें शेष रहते हुए 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। मिडिलसेक्स के लिए कप्तान स्टीफन एस्किनाजी ने 39 गेंदों में 13 चौके से 73 और मैक्स होल्डन ने 35 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्कों से नाबाद 68 रन बनाए थे।

#4 सनराइजर्स हैदराबाद (247, बनाम PBKS, 2025) IPL 2025 की शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने PBKS के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। PBKS ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245/6 का बड़ा स्कोर बनाया था। PBKS के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 82 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। जवाब में SRH के लिए अभिषेक शर्मा ने 55 गेंदों पर 141 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली थी। SRH ने 18.3 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली थी।