xAI ने लॉन्च किया नया एजेंटिक कोडिंग मॉडल, क्या है इसकी खासियत?

xAI ने कहा कि इसका नया मॉडल कॉम्पैक्ट आकार में मजबूत प्रदर्शन देता है और सामान्य कोडिंग कार्यों को तेजी से निपटा सकता है। यह कदम उस समय आया है जब OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी AI कोडिंग सहायकों पर जोर दे रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में गिटहब कोपायलट को एजेंट फीचर के साथ पेश किया, जबकि OpenAI का कोडेक्स जून में ChatGPT प्लस यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया।

विवाद

कानूनी विवाद और आगे की राह

xAI ने सोमवार को अमेरिकी संघीय अदालत, टेक्सास में ऐपल और OpenAI पर मुकदमा दायर किया है। कंपनी का आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर AI क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को रोकने की साजिश रची है। दूसरी ओर, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने भी बताया है कि कंपनी में अब 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कोड AI की मदद से लिखा जा रहा है। ऐसे में xAI का नया मॉडल इस प्रतिस्पर्धा को और तेज कर सकता है।