माइक्रोसॉफ्ट ने पेश किए 2 नए इन-हाउस AI मॉडल, जानिए खासियत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। अब कंपनी ने 2 नए मॉडल पेश किए हैं, जिन्हें पूरी तरह इन-हाउस प्रशिक्षित किया गया है। इनमें MAI-वॉयस-1 पहला नेचुरल स्पीच जेनरेशन मॉडल है, जबकि MAI-1-प्रिव्यू एक टेक्स्ट-आधारित फाउंडेशन मॉडल है। MAI-वॉयस-1 का उपयोग फिलहाल कोपायलट डेली और पॉडकास्ट सेवाओं में किया जा रहा है। वहीं MAI-1-प्रिव्यू को सार्वजनिक परीक्षणों के लिए LMArena पर उपलब्ध कराया गया है।

खासियत नए मॉडलों की खासियत माइक्रोसॉफ्ट ने इन मॉडलों को दक्षता और लागत को ध्यान में रखकर विकसित किया है। MAI-वॉयस-1 केवल एक GPU पर चलता है, जबकि MAI-1-प्रिव्यू को लगभग 15,000 एनवीडिया H-100 GPU पर प्रशिक्षित किया गया। तुलना के लिए, xAI के ग्रोक जैसे मॉडल प्रशिक्षण में 1,00,000 से ज्यादा ऐसे चिप्स का उपयोग करते हैं। इन दोनों नए मॉडल का लक्ष्य अनावश्यक डाटा पर समय और संसाधन बर्बाद किए बिना मॉडल की गुणवत्ता बढ़ाना है।

योजना कंपनी की स्वतंत्र योजना माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट अभी भी मुख्य रूप से OpenAI की GPT तकनीक पर काम कर रहा है, लेकिन अपने खुद के मॉडल विकसित करना कंपनी की स्वतंत्र रणनीति को दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI में अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन अब वह खुद को AI क्षेत्र में स्वतंत्र प्रतियोगी के रूप में स्थापित करना चाहती है। कंपनी का मानना है कि इन-हाउस मॉडल लंबे समय में लागत और नियंत्रण के लिहाज से अधिक फायदेमंद साबित होंगे।