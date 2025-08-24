देश के अंतरिक्ष यात्री समूह में शामिल होंगी महिलाएं और नागरिक, भविष्य की तैयारी 

भारत भविष्य के मानव अंतरिक्ष यान मिशनों में भाग लेने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह तैयार करेगा। इसमें महिलाओं और वायु सेना के बाहर के लोगों को भी मौका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर इसकी घोषणा भी की थी। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्री चयन प्रक्रिया को और अधिक विविध बनाना और युवा भारतीयों को अंतरिक्ष के बारे में बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करना है।

अनुसरण दूसरे देशों का करेंगे अनुसरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "यह तय किया गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का समूह सिर्फ वायुसेना तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसमें हर क्षेत्र के लोग शामिल होंगे।" उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें तो सिर्फ शोधकर्ता ही नहीं, बल्कि उद्यमी भी अंतरिक्ष यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही बढ़ते अंतरिक्ष यात्रियों के समूह में महिलाओं को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है।

शुरुआत शुरुआती मिशन के लिए इन्हें चुना गया शुरुआती गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायु सेना के 4 पायलटों- ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, प्रशांत नायर, अंगद प्रताप और अजित कृष्णन को चुना गया है। इन चयनित अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस और भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया। अधिकारी ने कहा, "अंतरिक्ष यात्रियों के पहले बैच का चयन वायु सेना से किया जाना था, क्योंकि हमें बहुत अनुभवी पायलटों की जरूरत थी। शुरुआती उड़ानों के लिए यान अभी भी विकास और परीक्षण के अधीन है।"