देश के अंतरिक्ष यात्री समूह में शामिल होंगी महिलाएं और नागरिक, भविष्य की तैयारी
क्या है खबर?
भारत भविष्य के मानव अंतरिक्ष यान मिशनों में भाग लेने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह तैयार करेगा। इसमें महिलाओं और वायु सेना के बाहर के लोगों को भी मौका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर इसकी घोषणा भी की थी। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्री चयन प्रक्रिया को और अधिक विविध बनाना और युवा भारतीयों को अंतरिक्ष के बारे में बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करना है।
अनुसरण
दूसरे देशों का करेंगे अनुसरण
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "यह तय किया गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का समूह सिर्फ वायुसेना तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसमें हर क्षेत्र के लोग शामिल होंगे।" उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें तो सिर्फ शोधकर्ता ही नहीं, बल्कि उद्यमी भी अंतरिक्ष यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही बढ़ते अंतरिक्ष यात्रियों के समूह में महिलाओं को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है।
शुरुआत
शुरुआती मिशन के लिए इन्हें चुना गया
शुरुआती गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायु सेना के 4 पायलटों- ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, प्रशांत नायर, अंगद प्रताप और अजित कृष्णन को चुना गया है। इन चयनित अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस और भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया। अधिकारी ने कहा, "अंतरिक्ष यात्रियों के पहले बैच का चयन वायु सेना से किया जाना था, क्योंकि हमें बहुत अनुभवी पायलटों की जरूरत थी। शुरुआती उड़ानों के लिए यान अभी भी विकास और परीक्षण के अधीन है।"
योजना
क्या है भारत की भविष्य की योजना?
अमेरिका से लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला के साथ बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास 40-50 अंतरिक्ष यात्रियों का एक तैयार पूल होना चाहिए। यह पूल भारत के निरंतर मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है। भारत का लक्ष्य 2027 तक गगनयान मिशन के साथ अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। इसके बाद 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर मानवयुक्त मिशन की योजना है।