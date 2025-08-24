LOADING...
टेक्नोलॉजी की खबरें / DRDO ने किया वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री ने दी बधाई 
DRDO ने वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण आयोजित किया है (तस्वीर: एक्स/@rajnathsingh)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Aug 24, 2025
10:43 am
क्या है खबर?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के तट से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दी है। IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (QRSAM), उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) मिसाइलें और उच्च शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW) शामिल हैं।

रक्षा मंत्री ने इस उपलब्धि पर क्या कहा?

स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का शनिवार को ओडिशा के तट से दोपहर को 12:30 बजे उड़ान परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री ने पोस्ट में कहा, "इस उड़ान परीक्षण ने देश की बहुस्तरीय वायु-रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और यह दुश्मन के हवाई खतरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत करेगा।" उन्होंने आगे कहा, "मैं IADWS के सफल विकास के लिए DRDO, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई देता हूं।"

ओडिशा के तट पर किया गया परीक्षण 

नए सिस्टम से यह होगा फायदा 

अधिकारियों ने कहा कि इस परीक्षण ने अगली जनरेशन की वायु रक्षा तकनीकों के विकास में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित किया है। इस सिस्टम को विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों सहित विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें कि भारत की वायु रक्षा प्रणालियों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी हमलों को नाकामयाब किया।