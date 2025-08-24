DRDO ने किया वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री ने दी बधाई 

स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का शनिवार को ओडिशा के तट से दोपहर को 12:30 बजे उड़ान परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्री ने पोस्ट में कहा, "इस उड़ान परीक्षण ने देश की बहुस्तरीय वायु-रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और यह दुश्मन के हवाई खतरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत करेगा।" उन्होंने आगे कहा, "मैं IADWS के सफल विकास के लिए DRDO, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई देता हूं।"

Maiden flight Tests of Integrated Air Defence Weapon System (IADWS) was successfully conducted on 23 Aug 2025 at around 1230 Hrs off the coast of Odisha. IADWS is a multi-layered air defence system comprising of all indigenous Quick Reaction Surface to Air Missile (QRSAM),… pic.twitter.com/Jp3v1vEtJp

अधिकारियों ने कहा कि इस परीक्षण ने अगली जनरेशन की वायु रक्षा तकनीकों के विकास में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित किया है। इस सिस्टम को विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों सहित विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें कि भारत की वायु रक्षा प्रणालियों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी हमलों को नाकामयाब किया।