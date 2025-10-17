क्या M5 चिप वाले नए मैकबुक प्रो के साथ बॉक्स में चार्जर भी मिलेगा?

चार्जर

भारत में मिलेगा चार्जर?

यूरोप में खरीदारों को अब मैकबुक प्रो का चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। बॉक्स में केवल USB-C से मैगसेफ 3 केबल ही दी जाएगी, जो चार्जिंग और डाटा ट्रांसफर दोनों में काम आएगी। वहीं भारत में, M5 मैकबुक प्रो के साथ 70W का चार्जर शामिल रहेगा। इसलिए भारतीय ग्राहकों को अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, जो चाहें वह 3,100 रुपये में 96W के चार्जर में अपग्रेड कर सकते हैं।