क्या M5 चिप वाले नए मैकबुक प्रो के साथ बॉक्स में चार्जर भी मिलेगा?
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी ऐपल ने बीते दिन (16 अक्टूबर) M5 चिपसेट वाला मैकबुक प्रो लॉन्च किया है। कंपनी ने इस बार कुछ देशों में बॉक्स से चार्जर हटाने का बड़ा फैसला किया है। ऐपल की वेबसाइट के अनुसार, यूरोप के कई देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम (UK), जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली में M5 मैकबुक प्रो चार्जिंग ब्रिक के बिना मिलेगा। यह बदलाव यूरोप के नए नियमों और पर्यावरण नीतियों के चलते किया गया है।
चार्जर
भारत में मिलेगा चार्जर?
यूरोप में खरीदारों को अब मैकबुक प्रो का चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। बॉक्स में केवल USB-C से मैगसेफ 3 केबल ही दी जाएगी, जो चार्जिंग और डाटा ट्रांसफर दोनों में काम आएगी। वहीं भारत में, M5 मैकबुक प्रो के साथ 70W का चार्जर शामिल रहेगा। इसलिए भारतीय ग्राहकों को अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, जो चाहें वह 3,100 रुपये में 96W के चार्जर में अपग्रेड कर सकते हैं।
अन्य
चार्जिंग विकल्प और उपयोग की सुविधा
अगर किसी के पास पहले से चार्जर मौजूद है, तो वह उसे नए मैकबुक प्रो के साथ भी इस्तेमाल कर सकता है। यह डिवाइस PD चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे किसी भी PD समर्थित USB-C चार्जर से इसे चार्ज किया जा सकता है। ऐपल के इस कदम को कुछ लोग पर्यावरण हित में मान रहे हैं, जबकि कुछ ग्राहकों ने चार्जर न मिलने पर नाराजगी जताई है और इसे महंगा सौदा बताया है।