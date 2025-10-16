ऐपल का M5 चिप मैकबुक प्रो किन फीचर्स के साथ हुआ लॉन्च? 

ऐपल ने 14-इंच डिस्प्ले के साथ M5 मैकबुक प्रो लॉन्च कर दिया है। नया लैपटॉप पिछले M4 मॉडल की तुलना में बेहतर AI और ग्राफिक्स परफॉर्मेंस प्रदान करता है। नए लैपटॉप में तेज SSD स्टोरेज और लंबी बैटरी लाइफ है। मैकबुक प्रो को एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 14.2-इंच का लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले और नैनो-टेक्सचर फिनिश उपलब्ध है। इसके साथ 12MP कैमरा, टच ID और मैगसेफ 3 पोर्ट शामिल हैं।

फीचर्स डिस्प्ले में है 1,000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस नए मैकबुक प्रो में 10-कोर CPU और 10-कोर GPU के साथ M5 चिप लगी है। यह 32GB तक यूनिफाइड मेमोरी और 4TB तक SSD स्टोरेज सपोर्ट करता है। लैपटॉप में ऑन-डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए 16-कोर न्यूरल इंजन है। ऐपल का कहना है कि SSD परफॉर्मेंस पिछले मॉडल से दोगुना तेज है। डिस्प्ले 14.2-इंच, 3,024x1,964 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला है और इसमें 120Hz प्रोमोशन रिफ्रेश रेट, ट्रू टोन और 1,000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस है।

AI फीचर्स AI फीचर्स का भी यूजर्स कर सकेंगे उपयोग M5 मैकबुक प्रो में वाई-फाई 6E, ब्लूटूथ 5.3, 3 थंडरबोल्ट 5 पोर्ट, HDMI पोर्ट, मैगसेफ 3 चार्जिंग पोर्ट और SDXC कार्ड स्लॉट हैं। इसमें 12MP सेंटर स्टेज कैमरा, डॉल्बी एटमॉस के साथ 6-स्पीकर सेटअप और टच ID सेंसर भी है। लैपटॉप मैकOS ताहो पर चलता है और ऐपल इंटेलिजेंस के फीचर्स को सपोर्ट करता है। 72.4Wh बैटरी एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे वीडियो स्ट्रीमिंग देती है और वजन 1.55 किलोग्राम है।