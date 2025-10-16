LOADING...
यूट्यूब को क्यों करना पड़ा आउटेज का सामना?
कल दुनियाभर के लाखों यूजर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ा (तस्वीर: अनप्लैश)

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 16, 2025
03:44 pm
यूट्यूब डाउन होने के कारण बीते दिन दुनियाभर के लाखों यूजर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, इस आउटेज के कारण वीडियो चल नहीं रहे थे, ऐप फ्रीज हो रहा था और एरर मैसेज दिखाई दे रहे थे। लगभग 8 लाख यूजर्स ने यूट्यूब, यूट्यूब म्यूजिक और यूट्यूब टीवी में दिक्कतों की शिकायत दर्ज कराई, जिससे बहुत से लोगों का मनोरंजन और कामकाज भी प्रभावित हुआ।

गड़बड़ी का असर और यूजर्स की शिकायतें

यह समस्या बुधवार (15 अक्टूबर) शाम को शुरू हुई और कुछ ही घंटों में वैश्विक स्तर पर फैल गई। कई देशों के यूजर्स को स्क्रीन पर 'प्लेबैक एरर' और 'वीडियो अनअवेलेबल' जैसे मैसेज मिले। भारत में करीब 63 प्रतिशत यूजर्स वीडियो नहीं चला पा रहे थे। जबकि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम (UK), यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स को भी इस आउटेज से परेशानी हुई। यूट्यूब म्यूजिक पर स्ट्रीमिंग रुक गई, लेकिन ऑफलाइन डाउनलोड्स चलते रहे।

क्या साइबर हमले से हुआ यूट्यूब डाउन? 

कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि 'डार्क स्टॉर्म टीम' नामक हैकर ग्रुप ने यूट्यूब पर DDoS हमला किया। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इस हमले की संभावना जताई। हालांकि, यूट्यूब और उसकी मूल कंपनी गूगल ने किसी भी साइबर हमले की पुष्टि नहीं की है। उस समय उन्होंने कहा कि तकनीकी टीमें समस्या की जांच में लगी हैं और सेवा को बहाल करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है।

सेवाएं आज हुईं बहाल

गुरुवार (16 अक्टूबर) सुबह गूगल ने पुष्टि की कि यूट्यूब, यूट्यूब म्यूजिक और यूट्यूब टीवी पर सभी सेवाएं फिर से सामान्य हो गई हैं। गूगल प्रवक्ता ने कहा कि तकनीकी टीमों ने लगातार काम करके सेवाओं को बहाल किया। कंपनी ने यूजर्स को धन्यवाद दिया और कहा कि यह समस्या अब पूरी तरह सुलझ चुकी है। हालांकि, अब तक इस बड़ी गड़बड़ी के असली कारण का खुलासा नहीं किया गया है।