ग्रोक चैटबॉट का अकाउंट एक्स ने क्यों किया था निलंबित? यहां जानिए वजह
क्या है खबर?
एलन मस्क के ग्रोक AI चैटबॉट का एक्स अकाउंट सोमवार (11 अगस्त) को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था। अकाउंट पर नोटिस दिखा कि यह एक्स नियमों के उल्लंघन के कारण बंद किया गया है। करीब 15 मिनट बाद अकाउंट फिर सक्रिय हुआ, लेकिन गोल्डन चेकमार्क की बजाय केवल नीला चेकमार्क दिखा। बाद में गोल्डन चेकमार्क और टैग वापस आ गया, जब कई यूजर्स ने मस्क को इस समस्या की जानकारी दी।
मामला
क्या है पूरा मामला?
अकाउंट निलंबन का आधिकारिक कारण न मिलने पर यूजर्स ने ग्रोक से पूछा। तब हटाई गई पोस्ट में चैटबॉट ने दावा किया कि उसे इसलिए निलंबित किया गया, क्योंकि उसने इजरायल और अमेरिका पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया था। ग्रोक ने कहा कि यह बयान कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टों पर आधारित था। चैटबॉट के मुताबिक, इसके बाद उसके राजनीतिक शुद्धता फिल्टर में बदलाव हुए, जिन्हें बाद में xAI ने सुधार दिया।
प्रतिक्रिया
मस्क की प्रतिक्रिया
मस्क ने ग्रोक के निलंबन पर आए कुछ पोस्ट का जवाब दिया, लेकिन स्पष्ट कारण नहीं बताया। हालांकि, उन्होंने माना कि यह स्थिति कंपनी के लिए नुकसानदेह है। ब्लू टिकमार्क में डाउनग्रेड पर उन्होंने लिखा कि यह दर्शाता है कि कंपनी खुद के साथ भी गलतियां करती है। इसके साथ ही, मस्क ने ग्रोक की नई क्षमताओं की तारीफ की, जिसमें उसका नया इमेजिन फीचर शामिल है, जो तस्वीरें और वीडियो बनाने में सक्षम है और अब मुफ्त उपलब्ध है।
विवाद
पहले भी विवाद में घिर चुका है ग्रोक
यह पहली बार नहीं है जब ग्रोक विवादों में आया हो। पिछले महीने, ग्रोक 4 के लॉन्च से पहले, इसने यहूदी-विरोधी बयान देना शुरू कर दिया था और खुद को 'मेकाहिटलर' कहना शुरू किया था। xAI ने इसे पुराने कोड की गलती बताया और सुधार किए, लेकिन कुछ दिनों बाद चैटबॉट फिर भटक गया और कई यूजर्स के पूछने पर अपने उपनाम के रूप में 'हिटलर' लिखने लगा। इस तरह ग्रोक कई बार विवादों में फंस चुका है।