एलन मस्क ने ऐपल पर पक्षपात करने का लगाया आरोप

एलन मस्क ने ऐपल पर OpenAI के पक्ष में पक्षपात करने का लगाया आरोप

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:20 am Aug 12, 202509:20 am

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क ने ऐपल पर OpenAI के पक्ष में पक्षपात करने का बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐप रैंकिंग को लेकर ऐपल का रवैया इस तरह का है कि कोई भी प्रतियोगी पहले स्थान पर नहीं पहुंच सकता। यह आरोप मस्क के AI स्टार्टअप xAI के ग्रोक और ChatGPT के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच आया है, जहां ग्रोक 4 की लॉन्चिंग और मुफ्त उपलब्धता ने इसकी लोकप्रियता बढ़ाई है।