LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / एलन मस्क ने ऐपल पर OpenAI के पक्ष में पक्षपात करने का लगाया आरोप 
एलन मस्क ने ऐपल पर OpenAI के पक्ष में पक्षपात करने का लगाया आरोप 
एलन मस्क ने ऐपल पर पक्षपात करने का लगाया आरोप

एलन मस्क ने ऐपल पर OpenAI के पक्ष में पक्षपात करने का लगाया आरोप 

लेखन बिश्वजीत कुमार
Aug 12, 2025
09:20 am
क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क ने ऐपल पर OpenAI के पक्ष में पक्षपात करने का बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐप रैंकिंग को लेकर ऐपल का रवैया इस तरह का है कि कोई भी प्रतियोगी पहले स्थान पर नहीं पहुंच सकता। यह आरोप मस्क के AI स्टार्टअप xAI के ग्रोक और ChatGPT के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच आया है, जहां ग्रोक 4 की लॉन्चिंग और मुफ्त उपलब्धता ने इसकी लोकप्रियता बढ़ाई है।

आरोप

ChatGPT को मिले विशेष फायदे का आरोप

मस्क का मानना है कि ChatGPT की सफलता का कारण सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि ऐपल का विशेष सहयोग है। उनका आरोप है कि ऐप स्टोर के एडिटोरियल कंटेंट में ChatGPT को बार-बार शामिल किया गया और OpenAI की तकनीक को ऐपल इंटेलिजेंस में सीधे सिरी व राइटिंग टूल्स में जोड़ा गया। मस्क ने एक्स पर कहा कि यह साफ तौर पर अविश्वास कानून का उल्लंघन है और उन्होंने इसे रोकने के लिए तुरंत कानूनी कदम उठाने की बात कही।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें मस्क का पोस्ट

विवाद

पुराना विवाद और कानूनी सवाल

मस्क और OpenAI के बीच पुराना विवाद इस मामले को और दिलचस्प बनाता है। मस्क ने कंपनी की सह-स्थापना की थी, लेकिन मतभेद के बाद अलग होकर इसके लाभ आधारित मॉडल के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जो अब भी जारी है। अब उनका xAI, OpenAI का सीधा प्रतिद्वंद्वी है और ऐपल का प्लेटफॉर्म नया संघर्ष स्थल बन गया है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि मस्क की कानूनी धमकी वाकई अदालत तक जाएगी या सिर्फ बयान तक ही सीमित रहेगी।