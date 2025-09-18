मेटा के नए रे-बैन और ओकले AI चश्मे भारत में कब तक आ सकते हैं? 

मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने आज मेटा कनेक्ट 2025 इवेंट में 3 नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित चश्मे पेश किए। इनमें रे-बैन डिस्प्ले ग्लास, उन्नत रे-बैन मेटा जेन 2 और खेल-केंद्रित ओकले मेटा वैनगार्ड शामिल हैं। ये चश्मे रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर उच्च-स्तरीय खेल गतिविधियों तक के लिए बनाए गए हैं। स्टाइल के शौकीन, तकनीक प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं। चश्मों की नई सीरीज देखने और अनुभव करने का तरीका बदल सकती है।

कीमत कीमत में कई विकल्प मेटा के इन नए AI चश्मों की कीमत 25,000 रुपये से 67,000 रुपये तक है। रे-बैन मेटा जेन 2 की वैश्विक शुरुआती कीमत 299 डॉलर (करीब 25,000 रुपये) है। ओकले मेटा वैनगार्ड 499 डॉलर (करीब 42,000 रुपये) में उपलब्ध होगा। सबसे महंगा रे-बैन डिस्प्ले ग्लास है जिसकी कीमत 799 डॉलर (करीब 67,000 रुपये) है। अपने अलग-अलग जरूरतों और बजट के हिसाब से ग्राहक अपनी पसंद का मॉडल चुन सकते हैं।

उपलब्धता भारत में उपलब्धता की जानकारी ओकले मेटा वैनगार्ड अमेरिका और यूरोप में 21 अक्टूबर से लॉन्च होगा और भारत में 2025 के अंत तक आने की उम्मीद है। रे-बैन मेटा जेन 2 इस पतझड़ के अंत में भारतीय बाजार में पहुंचेगा। हालांकि, रे-बैन डिस्प्ले ग्लास की भारत में उपलब्धता को लेकर कोई पक्की तारीख नहीं है। उम्मीद है कि यह 2026 तक भारत में लॉन्च हो सकता है। बाकी दोनों मॉडल भारतीय खरीदारों के लिए इस साल के अंत से पहले उपलब्ध होंगे।