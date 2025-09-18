चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम जल्द हो जाएगा अमेरिका के बराबर- रिपोर्ट

चीन अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्स टेक्निका की रिपोर्ट के अनुसार, चीन न केवल अमेरिका की बराबरी कर रहा है, बल्कि कई मामलों में रफ्तार तय कर रहा है। चीन कम नियमों और लगातार प्रयासों से अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नई अंतरिक्ष दौड़ किसी एक उपलब्धि से नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली रणनीति और प्रतिबद्धता से जीती जाएगी।

रणनीतियां तेजी से बदलती रणनीतियां रिपोर्ट के सह-लेखक जोनाथन रोल ने बताया कि चीन की योजनाएं 3 साल में काफी बदल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पहले की जानकारी अब पुरानी हो चुकी है और हर मोर्चे पर बड़ी प्रगति हुई है। चीन पश्चिमी देशों की तकनीक और नवाचार से सीखकर आगे बढ़ रहा है। यह रिपोर्ट अमेरिका स्थित कॉमर्सियल स्पेस फेडरेशन द्वारा तैयार की गई है, जो कॉमर्सियल अंतरिक्ष उद्योग को समर्थन देता है और अमेरिका को चेतावनी देता है।

चुनौती अमेरिका के लिए चुनौती कॉमर्सियल स्पेसफ्लाइट फेडरेशन के अध्यक्ष डेव कैवोसा ने कहा कि अमेरिका अभी कई क्षेत्रों में आगे है, लेकिन चीन बहुत तेज है। अगर अमेरिका ने कदम नहीं बढ़ाए तो अगले 5 से 10 साल में चीन आगे निकल सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निरंतर निवेश करना होगा और नई योजनाओं पर तुरंत काम करना होगा। यह प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में और बढ़ सकती है।