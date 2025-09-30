ऐपल के अक्टूबर इवेंट में आईपैड प्रो समेत क्या कुछ हो सकता है लॉन्च?

आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च करने के बाद ऐपल अब अक्टूबर में भी एक लॉन्च इवेंट आयोजित करने वाली है। अक्टूबर का महीना ऐपल नए मैक, आईपैड और एक्सेसरीज पेश करने के लिए चुनती रही है। 2021 और 2023 में बड़े इवेंट हुए थे, जबकि 2022 और 2024 में केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल अक्टूबर इवेंट में कई नए उत्पाद पेश होने की संभावना है।

संभावना आईपैड प्रो में अपग्रेड की संभावना ब्लूमबर्ग के अनुसार, इस साल M5 चिप वाले नए आईपैड प्रो की घोषणा हो सकती है। अफवाहों के अनुसार, इसमें डुअल फ्रंट कैमरे होंगे जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों मोड को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा, विजन प्रो में भी अपग्रेड देखने को मिल सकता है, जिसमें तेज M4 या M5 चिप, आरामदायक हेड स्ट्रैप और नए स्पेस ब्लैक फिनिश की संभावना है। यह आईपैड और विजन प्रो दोनों को इवेंट का आकर्षक हिस्सा बनाता है।

एक्सेसरीज ऐपल एक्सेसरीज में बदलाव इवेंट में ऐपल के एक्सेसरीज लाइनअप में भी बदलाव की उम्मीद है। ऐपल TV में A17 प्रो या N1 चिप के साथ वाई-फाई 7 और ऐपल इंटेलिजेंस फीचर्स मिल सकते हैं। होमपॉड मिनी में नई S-सीरीज चिप, बेहतर साउंड क्वालिटी और नए रंग विकल्प आने की संभावना है। एयरटैग में भी सुधार की खबर है, जिससे लंबी ट्रैकिंग रेंज, टिकाऊपन और स्पष्ट बैटरी अलर्ट की सुविधा मिलेगी। ये बदलाव यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाएंगे।