ऐपल आईफोन 17 सीरीज हुई लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत 

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 09, 2025
11:16 pm
क्या है खबर?

ऐपल ने 9 सितंबर को अपने आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। यह इवेंट कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो से आयोजित हुआ, जिसमें कंपनी ने नए डिजाइन और उन्नत फीचर्स पेश किए। आईफोन 17 सीरीज में इस बार खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स के साथ पतले बेजल, ज्यादा मजबूत बॉडी और रंगों के नए विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा, डिस्प्ले को पहले से ज्यादा ब्राइट और स्मूथ बनाया गया है।

आईफोन 17 

आईफोन 17 की खासियतें 

आईफोन 17 मॉडल में 6.3 इंच का प्रोमोशन डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें हमेशा चालू रहने वाली स्क्रीन फीचर भी है। फोन में नया A19 प्रोसेसर लगाया गया है, जो परफॉर्मेंस को तेज और स्मूथ बनाएगा। इसके अलावा, 24MP का शार्प फ्रंट कैमरा भी जोड़ा गया है। बैकअप के लिए फोन में बेहतर बैटरी और 25W वायरलेस मैगसेफ चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

आईफोन 17 प्रो

आईफोन 17 प्रो में है 48MP टेलीफोटो लेंस

आईफोन 17 प्रो में डिजाइन और परफॉर्मेंस में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें ज्यादा चमकदार डिस्प्ले, क्षैतिज कैमरा बार और एल्युमीनियम-ग्लास का मिश्रण देखने को मिलेगा। प्रो मॉडल में वाई-फाई 7 चिप दी गई है, जो तेज वायरलेस स्पीड सुनिश्चित करेगी। हैंडसेट में 48MP टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है, जो 8x ऑप्टिकल जूम की क्षमता रखता है। इसके अलावा, वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी को भी बेहतर कर 8K तक कर दिया गया है।

आईफोन 17 प्रो मैक्स

आईफोन 17 प्रो मैक्स में है 5,088mAh की बैटरी 

आईफोन 17 प्रो मैक्स इस सीरीज का सबसे पावरफुल मॉडल है, जिसमें बड़ा 5,088mAh का बैटरी पैक दिया गया है। कैमरे में भी खास अपग्रेड किया गया है, जिसमें 48MP का नया टेलीफोटो लेंस है। डिस्प्ले पहले से ज्यादा ब्राइट और आकर्षक है। इस मॉडल में भी ऐपल का A19 प्रोसेसर मौजूद है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसमें नए रंग विकल्प भी दिए गए हैं, जिनमें गहरा नीला और नारंगी शामिल हैं।

अन्य

कैमरा और अन्य फीचर्स 

बेहतर फोटोग्राफी के लिए आईफोन 17 सीरीज के सभी मॉडल्स में 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसमें एडवांस नाइट मोड और लो-लाइट फोटोग्राफी के फीचर्स जोड़े गए हैं। प्रो मैक्स मॉडल में एक्सक्लूसिव टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जिससे बेहतर जूम की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, AI आधारित इमेज प्रोसेसिंग तकनीक भी शामिल है। पोर्ट्रेट और वीडियो क्वालिटी को नेचुरल और शार्प बनाने के लिए खास सुधार किए गए हैं।

कीमत 

कीमत और उपलब्धता

आईफोन 17 की शुरुआती कीमत अमेरिका में 799 डॉलर और भारत में करीब 79,900 रुपये रखी गई है। आईफोन 17 प्रो की शुरुआती कीमत 1,199 डॉलर और प्रो मैक्स की कीमत 1,299 डॉलर तक हो सकती है। भारत में ये कीमतें 1.29 लाख रुपये और 1.49 लाख रुपये तक पहुंच सकती हैं। प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू होंगे और 19 सितंबर से फोन की डिलीवरी और स्टोर्स में उपलब्धता शुरू हो जाएगी।