शुभांशु शुक्ला ने वीडियो जारी कर बताया अंतरिक्ष में कैसे मानव शरीर में पचता है खाना

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अपने इस वीडियो में शुभांशु लोगों को बता रहे हैं कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री कैसे भोजन का प्रबंधन करते हैं। उन्होंने वीडियो में यह भी बताया कि अंतरिक्ष में मानव शरीर में भोजन किस प्रकार पचता है और शून्य गुरुत्वाकर्षण का इस प्रक्रिया पर क्या असर होता है।

पाचन प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण और पाचन की प्रक्रिया इस वीडियो में शुभांशु ने बताया कि भोजन पचाने के लिए गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता नहीं होती। इसके पीछे 'पेरिस्टलसिस' नामक प्रक्रिया काम करती है। यह मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन है, जो भोजन को पाचन तंत्र से नीचे धकेलता है। इस प्रक्रिया के कारण सिर ऊपर हो या नीचे, गुरुत्वाकर्षण हो या न हो, शरीर हमेशा भोजन को पचाने में सक्षम रहता है और सामान्य रूप से कार्य करता है।

अन्य वीडियो में साझा किए गए विचार शुभांशु ने वीडियो में बताया कि उन्हें अंतरिक्ष में जाने के बाद दोबारा खाना सीखना पड़ा। उन्होंने बताया कि बिना सावधानी के खाने से गड़बड़ी हो सकती है और चीजें तैरकर दूर चली जाती हैं। इसके लिए उन्होंने एक खास मंत्र 'धीमा ही तेज है' साझा किया। इस नियम के आधार पर धीरे-धीरे और ध्यान से खाना जरूरी है, वरना छोटी सी गलती भी बड़े झंझट का कारण बन सकती है।