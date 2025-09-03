ChatGPT हुआ डाउन, दुनियाभर के यूजर्स हुए प्रभावित
क्या है खबर?
OpenAI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT डाउन होने के कारण बड़ी संख्या में यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, भारत समेत दुनिया के कई अन्य देशों से सैकड़ों रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। केवल भारत से ही 439 से ज्यादा यूजर्स ने शिकायत की है यह व्यवधान पिछले 40 मिनट से लगातार बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर असर डाल रहा है।
समस्या
यूजर्स को किन दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना?
ChatGPT में आ रहे इस व्यवधान के चलते यूजर्स चैट लोड न होने, जवाब न मिलने और बीच में रुक जाने जैसी समस्याओं से परेशान हैं। कई लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि सर्विस कब तक ठीक होगी। इस बीच, ChatGPT की डेवलपर कंपनी OpenAI ने अभी तक इस तकनीकी समस्या पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
Looks like chatgpt is down. My productivity just dropped by 50%… and so did my ability to come up with a witty tweet about it. #ChatGPTdown #ChatGPT #Productivity— Badr Adnani (@BadrAdnani2) September 3, 2025