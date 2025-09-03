ChatGPT हुआ डाउन

ChatGPT हुआ डाउन, दुनियाभर के यूजर्स हुए प्रभावित

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:50 pm Sep 03, 202501:50 pm

क्या है खबर?

OpenAI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT डाउन होने के कारण बड़ी संख्या में यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, भारत समेत दुनिया के कई अन्य देशों से सैकड़ों रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। केवल भारत से ही 439 से ज्यादा यूजर्स ने शिकायत की है यह व्यवधान पिछले 40 मिनट से लगातार बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर असर डाल रहा है।