प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला संग मुलाकात का वीडियो किया साझा, जानिए क्या हुई बातचीत 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन (19 अगस्त) अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की थी। अब प्रधानमंत्री ने शुक्ला के साथ हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। करीब 10 मिनट लंबे इस वीडियो में शुक्ला ने अपनी यात्रा और ट्रेनिंग से जुड़े अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका अनुभव भारत के गगनयान मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। शुक्ला ने बताया कि इस मिशन में दुनिया भर की गहरी रुचि है।

चर्चा होमवर्क और प्रयोगों पर चर्चा वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्ला से उस होमवर्क के बारे में भी सवाल किया, जो पिछली मुलाकात में उन्हें दिया गया था। उन्होंने मूंग और मेथी से जुड़े वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। शुक्ला ने मुस्कुराते हुए बताया कि मिशन के दौरान उनके साथी अंतरिक्ष यात्री मजाक में उनसे हस्ताक्षर ले गए और कहा कि जब भारत का गगनयान मिशन जाएगा तो वे उन्हें जरूर औपचारिक रूप से आमंत्रित करेंगे।

चुनौतियां अंतरिक्ष में भोजन की चुनौतियां बातचीत के दौरान शुक्ला ने अंतरिक्ष स्टेशन की चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां भोजन सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जगह सीमित होती है और सामान महंगा पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिक लगातार इस बात पर प्रयोग करते हैं कि कम जगह में अधिक कैलोरी और पोषक तत्व कैसे पैक किए जाएं। शुक्ला ने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पोषण और ऊर्जा से भरपूर आहार सबसे अहम होता है और इस दिशा में काम जारी है।

मिशन आत्मनिर्भर भारत और चंद्रयान मिशन प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान शुक्ला ने अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए गर्व की बात है। शुक्ला ने यह भी उल्लेख किया कि चंद्रयान-2 की असफलता के बावजूद प्रधानमंत्री ने चंद्रयान-3 मिशन को पूरा समर्थन दिया, जिससे भारत को बड़ी सफलता मिली। उन्होंने यह भी कहा कि यह उपलब्धि भारत को भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में और मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करेगी।