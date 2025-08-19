वर्कडे कंपनी पर हुए साइबर हमले में क्या डाटा हुआ चोरी? 

हमला जालसाजों ने ऐसे किया हमला ब्लीपिंग कंप्यूटर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साइबर हमले का पता 6 अगस्त को चला था। हालांकि, वर्कडे ने उस थर्ड-पार्टी डाटाबेस प्लेटफॉर्म का नाम नहीं बताया, लेकिन हाल ही में सेल्सफोर्स-होस्टेड डाटाबेस को बड़े पैमाने पर हैक किया गया है। गूगल, सिस्को, क्वांटास एयरलाइंस और पेंडोरा जैसी कंपनियां पहले ही ऐसे हमलों का शिकार हो चुकी हैं। गूगल ने कहा है कि इन घटनाओं के पीछे शाइनीहंटर्स नामक हैकर समूह का हाथ है।

चोरी चोरी हुई जानकारी और खतरे वर्कडे ने बताया कि चुराई गई जानकारी मुख्य रूप से संपर्क विवरण सीमित है, जिसमें नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर शामिल हैं। हालांकि, कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने लोगों का डाटा चोरी हुआ और क्या इसमें वर्कडे के कर्मचारी या ग्राहक भी प्रभावित हुए हैं। कंपनी ने चेतावनी दी कि चोरी हुए डाटा का इस्तेमाल सोशल इंजीनियरिंग घोटालों में हो सकता है, जहां हैकर्स लोगों को धोखा देकर संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं।