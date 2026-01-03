टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को होगी लॉन्च, पहला टीजर जारी 

टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को लॉन्च होगी

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने आधिकारिक तौर पर टाटा पंच के फेसलिफ्टेड वर्जन का टीजर जारी कर 13 जनवरी को इसके लॉन्च की पुष्टि की है। पहले टीजर में अपडेटेड डिजाइन की एक झलक मिलती है, जो हैरियर और सफारी से प्रेरित नजर आता है। 2026 मॉडल के फ्रंट और रियर डिजाइन में बदलाव किया है, जिससे यह टाटा की नवीनतम डिजाइन भाषा के साथ अधिक मेल खाती है। आइये जानते हैं नई टाटा पंच में क्या कुछ बदलाव मिलेंगे।