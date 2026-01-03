LOADING...
टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को होगी लॉन्च, पहला टीजर जारी 
टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को लॉन्च होगी

टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को होगी लॉन्च, पहला टीजर जारी 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 03, 2026
07:15 pm
क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने आधिकारिक तौर पर टाटा पंच के फेसलिफ्टेड वर्जन का टीजर जारी कर 13 जनवरी को इसके लॉन्च की पुष्टि की है। पहले टीजर में अपडेटेड डिजाइन की एक झलक मिलती है, जो हैरियर और सफारी से प्रेरित नजर आता है। 2026 मॉडल के फ्रंट और रियर डिजाइन में बदलाव किया है, जिससे यह टाटा की नवीनतम डिजाइन भाषा के साथ अधिक मेल खाती है। आइये जानते हैं नई टाटा पंच में क्या कुछ बदलाव मिलेंगे।

लुक 

लुक में मिलेंगे ये बदलाव 

टीजर से पता चलता है कि आगामी पंच फेसलिफ्ट के फ्रंट में पतले LED DRL अधिक शार्प और हॉरिजॉन्टल दिखाई देते हैं। साथ ही एक नया डिजाइन किया गया बंपर है, जो अधिक तराशा हुआ और सीधा दिखता है। हेडलाइट्स पहले की तरह ही बंपर में नीचे की ओर स्थित हैं, लेकिन अब इनका डिजाइन ज्यादा आधुनिक है, जबकि पीछे की तरफ कनेक्टेड लाइट-बार इफेक्ट वाली नई LED टेल-लैंप्स दी गई हैं, जो चौड़ा और प्रीमियम लुक देती हैं।

ADAS

पहली बार मिलेंगे ADAS फीचर 

लेटेस्ट कार में बड़ा बदलाव अलॉय व्हील का नया डिजाइन है, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी और आधुनिक लुक देता है। इसमें फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी मौजूद है, जो 360-डिग्री कैमरा सिस्टम के जुड़ने का संकेत देता है, जो पंच के लिए पहली बार है। इसके अलावा, फ्रंट लोअर ग्रिल में ADAS रडार मॉड्यूल भी देखा जा सकता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि नई पंच में ADAS फीचर्स होंगे, जो इस सेगमेंट में पहली बार है।

ट्विटर पोस्ट

ऐसी होगी पंच फेसलिफ्ट

