सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने की सगाई, फिल्मी अंदाज में किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज
बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान के घर में जल्द ही शहनाइयों की गूंज सुनाई देने वाली है। दरअसल, सलमान की बहन-बहनोई अलविरा और अतुल अग्निहोत्री के बेटे व संगीतकार अयान अग्निहोत्री ने अपनी गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी के साथ सगाई कर ली है। अयान ने सोशल मीडिया पर अपने इस फिल्मी प्रपोजल की बेहद रोमांटिक तस्वीरें साझा कर फैंस को यह खुशखबरी दी है। इन तस्वीरों में अयान घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार को अंगूठी पहनाते नजर आ रहे हैं।
अयान की तस्वीरों पर मलाइका अरोड़ा ने भी लुटाया प्यार
अयान ने इंस्टाग्राम पर टीना संग अपनी रोमांटिक तस्वीरें साझा कर लिखा, 'अपनी गर्लफ्रेंड को 2025 में पीछे छोड़ रहा हूं।' मतलब ये कि अब 2026 की शुरुआत के साथ ही टीना उनकी गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि मंगेतर बन चुकी हैं। तस्वीर में वो हीरो की तरह घुटनों पर बैठकर टीना को प्रपोज करते दिख रहे हैं। उनकी तस्वीरों पर सितारों से लेकर फैंस, खूब प्यार लुटा रहे हैं। मलाइका अरोड़ा और सोनाक्षी सिन्हा ने भी उन पर प्यार बरसाया है।
यहां देखिए अयान और टीना की तस्वीर
January 3, 2026
सलमान के लाडले अयान संगीत की दुनिया में बना रहे करियर
बता दें कि अयान, सलमान की बहन अलविरा अग्निहोत्री और निर्माता अतुल अग्निहोत्री के बेटे हैं। अलीजेह अग्निहोत्री, अयान की बहन हैं, जिन्हें सलमान ने अपनी फिल्म 'फर्रे के जरिए बॉलीवुड में लॉन्च किया था। गायक बन चुके अयान का स्टेज वाला नाम 'अग्नि' है। उनके पहले गाने 'पार्टी फीवर' में सलमान का स्वैग देखने को मिला था, वहीं उनके दूसरे गाने 'यू आर माइन' में भी सलमान ने अपना जलवा बिखेरा था और अयान इसमें रैप करते दिखे थे।