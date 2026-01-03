सलमान खान के भांजे ने की सगाई

सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने की सगाई, फिल्मी अंदाज में किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज

लेखन नेहा शर्मा 07:24 pm Jan 03, 202607:24 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान के घर में जल्द ही शहनाइयों की गूंज सुनाई देने वाली है। दरअसल, सलमान की बहन-बहनोई अलविरा और अतुल अग्निहोत्री के बेटे व संगीतकार अयान अग्निहोत्री ने अपनी गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी के साथ सगाई कर ली है। अयान ने सोशल मीडिया पर अपने इस फिल्मी प्रपोजल की बेहद रोमांटिक तस्वीरें साझा कर फैंस को यह खुशखबरी दी है। इन तस्वीरों में अयान घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार को अंगूठी पहनाते नजर आ रहे हैं।