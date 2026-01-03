दिल्ली में जल्द शेयर टैक्सी के रूप में चलेंगे निजी इलेक्ट्रिक वाहन, सरकार ने दी अनुमति 

दिल्ली में निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को शेयर टैक्सी के रूप में चलाया जा सकेगा

क्या है खबर?

दिल्ली सरकार ने निजी स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को शेयर टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति देने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। दूसरी तरफ कैब एग्रीगेटर्स एक महीने के भीतर महिला चालकों सहित शेयर सवारी सेवा शुरू करेंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ऑटोमोबाइल निर्माताओं, ओला और उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में लिया गया। इसका उद्देश्य राजधानी में EV को सार्वजनिक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करना है।