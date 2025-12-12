OpenAI ने अपना नया AI मॉडल GPT-5.2 किया लॉन्च, गूगल जेमिनी 3 प्रो को मिलेगी चुनौती
क्या है खबर?
OpenAI ने अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल GPT-5.2 को लॉन्च कर दिया है, जिसे कंपनी ने पेशेवर कामों के लिए अब तक का सबसे अच्छा मॉडल बताया है। यह लॉन्च उसी दिन हुआ जब कंपनी ने डिज्नी के साथ सोरा लाइसेंसिंग सौदे की घोषणा की है। GPT-5.2 को गूगल के जेमिनी 3 प्रो के जवाब में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नया मॉडल स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, कोडिंग और लंबी जानकारी समझने जैसे कामों में बेहतर प्रदर्शन करता है।
खासियत
GPT-5.2 थिंकिंग मॉडल की मजबूत क्षमता
कंपनी द्वारा जारी बेंचमार्क में GPT-5.2 थिंकिंग ने GPT-5.1 से कहीं बेहतर नतीजे दिए। AIME 2025 जैसे कठिन टेस्ट में मॉडल ने 100 प्रतिशत स्कोर किया, जो GPT-5.1 से भी बेहतर है। यह प्रदर्शन बिना वेब सर्च जैसे किसी अतिरिक्त टूल का इस्तेमाल किए हासिल हुआ। ARC-AGI-1 जैसे टेस्ट में भी नए मॉडल ने पुराने मॉडल को 10 प्रतिशत से अधिक अंतर से पीछे छोड़ा। कंपनी के अनुसार, नए सिस्टम में गलतियों की संख्या लगभग 30 प्रतिशत कम है।
अन्य खासियत
बातचीत और रोजमर्रा के उपयोग में भी बड़ा सुधार
OpenAI का कहना है कि GPT-5.2 न सिर्फ तकनीकी कामों में बल्कि बातचीत में भी बेहतर है। इसका इंस्टेंट वर्जन काफी तेज और सहज अनुभव देता है, जो 'कैसे करें', जानकारी मांगने वाले सवाल, टेक्निकल राइटिंग और अनुवाद जैसे कामों को पहले से ज्यादा आसान बना देता है। कंपनी का मानना है कि नए सुधारों से यह मॉडल रिसर्च, लिखने और निर्णय लेने जैसे दैनिक ज्ञान कार्यों को अधिक भरोसेमंद और उपयोगी बना देगा।
उपलब्धता
मॉडल्स की उपलब्धता
OpenAI ने GPT-5.2 के 3 वर्जन (इंस्टेंट, थिंकिंग और प्रो) जारी किए हैं, जो पहले भुगतान करने वाले यूजर्स को ही मिलेंगे। GPT-5 की कमजोर प्रदर्शन के बाद कंपनी पर यह मॉडल बेहतर देने का दबाव बढ़ गया था, खासकर गूगल के जेमिनी 3 प्रो की सफलता के बाद यह दबाव और बढ़ गया था। फिलहाल कंपनी GPT-5.1 को भी 3 महीने तक उपलब्ध रखेगी, ताकि यूजर्स चाहे तो पुराने मॉडल का उपयोग जारी रख सकें।