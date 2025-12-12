OpenAI और डिज्नी के बीच समझौता, सोरा और ChatGPT में मिलेंगे कई किरदार

OpenAI ने डिज्नी के साथ एक बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत डिज्नी के 200 से अधिक मशहूर कैरेक्टर्स को सोरा ऐप और ChatGPT पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस सौदे के हिस्से के रूप में डिज्नी OpenAI में 1 अरब डॉलर (लगभग 90 अरब रुपये) का निवेश भी करेगा। नई साझेदारी के बाद यूजर्स स्टार वॉर्स, मार्वल और पिक्सर कैरेक्टर्स का उपयोग करके इमेज और वीडियो बना सकेंगे और डिज्नी+ पर इनके कुछ चुनिंदा वीडियो भी दिखाए जाएंगे।

शर्तें समझौते की शर्तें और उपयोग की सीमाएं सौदे के मुताबिक, यूजर्स डिज्नी के कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, गाड़ियां और एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन किसी भी अभिनेता की आवाज या असली पहचान का उपयोग नहीं होगा। इसका मतलब है कि ऐप स्कारलेट जोहानसन या किसी कलाकार की आवाज और चेहरे को दोहरा नहीं पाएगा। यूजर्स को केवल एनिमेटेड और इलस्ट्रेटेड कैरेक्टर्स का एक्सेस मिलेगा। यह सुविधा 2026 की शुरुआत से उपलब्ध होगी और फैन वीडियो डिज्नी+ पर क्यूरेटेड रूप में दिखाई जाएंगी।

साझेदारी साझेदारी पर कंपनियों की प्रतिक्रिया OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि डिज्नी कहानी कहने में विश्व स्तर का नाम है और यह साझेदारी लोगों को बेहतर क्रिएटिव अनुभव देगी। डिज्नी ने भी OpenAI के APIs का उपयोग करके नए टूल और प्रोडक्ट बनाने का फैसला किया है। OpenAI हाल ही में पुनर्गठन के बाद एक लाभ कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। यह डील तकनीकी और मनोरंजन दोनों उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

