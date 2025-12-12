इंस्टाग्राम पर कोई रील पोस्ट शेड्यूल कैसे करें? यहां जानिए तरीका
क्या है खबर?
इंस्टाग्राम ने बिजनेस और क्रिएटर्स के लिए रील, फोटो और कैरोसेल पोस्ट पहले से शेड्यूल करने की सुविधा को आसान बना दिया है। इस फीचर से यूजर अपना समय बचा सकते हैं और कंटेंट को पहले से प्लान करके नियमित पोस्टिंग बनाए रख सकते हैं। यह सुविधा केवल प्रोफेशनल अकाउंट के लिए उपलब्ध है और एक दिन में अधिकतम 25 पोस्ट शेड्यूल की जा सकती हैं। यूजर 75 दिन पहले तक की पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं।
प्रक्रिया
मोबाइल ऐप से रील शेड्यूल कैसे करें?
इंस्टाग्राम रील शेड्यूल करने के लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम मोबाइल ऐप खोलें और नीचे दिए गए प्लस आइकन या क्रिएट विकल्प पर टैप करें। अब 'रील' चुनें और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें या गैलरी से अपलोड करें। वीडियो तैयार होने के बाद एडिटिंग, म्यूजिक, टेक्स्ट या स्टिकर जैसी जरूरी सेटिंग जोड़ें। इसके बाद नेक्स्ट पर टैप करें। अब आपको पब्लिशिंग स्क्रीन दिखाई देगी, जहां से आप कैप्शन, लोकेशन और अन्य विकल्प सेट कर सकते हैं।
प्रक्रिया
रील शेड्यूल करने की आगे की प्रक्रिया?
पब्लिश स्क्रीन पर नीचे मौजूद 'एडवांस्ड सेटिंग्स' पर टैप करें और 'शेड्यूल दिश पोस्ट' विकल्प चुनें। यहां वह तारीख और समय सेट करें जब आप रील को लाइव करना चाहते हैं। समय चुनने के बाद 'कंफर्म' पर क्लिक करें और फिर 'शेड्यूल' पर टैप करें। आपकी रील अब तय समय पर अपने आप पोस्ट हो जाएगी। इस प्रक्रिया से क्रिएटर्स बिना किसी देरी के नियमित और बेहतर कंटेंट प्लानिंग कर पाते हैं।
अन्य बातें
रील शेड्यूल करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें
रील या पोस्ट शेड्यूल करने के लिए आपके पास इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल अकाउंट होना जरूरी है। शेड्यूल करते समय चुना गया क्रॉसपोस्ट पेज लॉक हो जाता है और बाद में बदलने पर पोस्ट पब्लिश नहीं होती। अकाउंट टाइप या लिंक में बदलाव होने पर भी पोस्ट रुक सकती है। इंस्टाग्राम शेड्यूल की हुई पोस्ट को पब्लिश करते समय आपकी प्राइवेसी और ऑडियंस सेटिंग का पालन करता है, ताकि कंटेंट सुरक्षित तरीके से दर्शकों तक पहुंचे।