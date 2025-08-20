गूगल पिक्सल 10 सीरीज भारत में हुई लॉन्च, यहां जानिए कीमत और फीचर्स

गूगल ने आज पिक्सल 10 स्मार्टफोन सीरीज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में गूगल ने पिक्सल 10, पिक्सल 10 प्रो, पिक्सल 10 प्रो XL और पिक्सल 10 प्रो फोल्ड शामिल किए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने पिक्सल वॉच 4 और पिक्सल बड्स 2a भी पेश किए हैं। यह सीरीज खास इसलिए है क्योंकि पहली बार सभी मॉडल्स में ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया गया है और ये गूगल जेमिनी AI फीचर्स के साथ आते हैं।

फीचर्स पिक्सल 10 के फीचर्स पिक्सल 10 में 6.3 इंच का फुल-HD डिस्प्ले है जो 60-120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से सुरक्षित है। फोन में गूगल टेंसर G5 प्रोसेसर, टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है। कैमरा सेटअप में 48MP वाइड कैमरा, 13MP अल्ट्रावाइड और 10.8MP टेलीफोटो लेंस शामिल हैं। सेल्फी के लिए इसमें 10.5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।

फीचर्स पिक्सल 10 प्रो में है 6.3 इंच की डिस्प्ले पिक्सल 10 प्रो में 6.3 इंच का सुपर एक्टुआ LTPO OLED डिस्प्ले है, जो 1Hz से 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,300 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। इसमें भी गूगल टेंसर G5 चिप, टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप, 16GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है। कैमरा सेटअप में 50MP वाइड कैमरा, 48MP अल्ट्रावाइड और 48MP टेलीफोटो लेंस मिलता है। इसमें 42MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। यह फोन AI फीचर्स के साथ शानदार फोटोग्राफी अनुभव प्रदान करता है।

फीचर्स पिक्सल 10 प्रो XL के फीचर्स पिक्सल 10 प्रो XL सीरीज का सबसे बड़ा फोन है, जिसमें 6.8 इंच का सुपर एक्टुआ OLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 1Hz से 120Hz तक रिफ्रेश रेट और 3,300 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट है। फोन गूगल टेंसर G5 चिप, 16GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। कैमरा सेटअप पिक्सल 10 प्रो जैसा ही है, जिसमें 50MP वाइड, 48MP अल्ट्रावाइड और 48MP टेलीफोटो लेंस हैं। फ्रंट कैमरा 42MP का है। बैटरी 5,200mAh की दी गई है।

परफॉर्मेंस बैटरी और परफॉर्मेंस पिक्सल 10 में 4,970mAh की बैटरी, पिक्सल 10 प्रो में 4,870mAh और पिक्सल 10 प्रो XL में 5,200mAh की बैटरी मिलती है। ये फोन 30W फास्ट चार्जिंग और 15W तक की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। पिक्सल 10 प्रो XL में 45W फास्ट चार्जिंग और 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है। सभी डिवाइस IP68 रेटिंग के साथ आते हैं और एंड्रॉयड 16 पर चलते हैं। गूगल ने सात साल तक अपडेट देने का वादा किया है।

कीमत कीमत और उपलब्धता भारत में पिक्सल 10, पिक्सल 10 प्रो और पिक्सल 10 प्रो XL की कीमतें क्रमशः 79,999 रुपये, 1.09 लाख रुपये और 1.24 लाख रुपये से शुरू होती हैं। ये फोन 256GB वेरिएंट में उपलब्ध होंगे। कलर ऑप्शन में पिक्सल 10 के लिए इंडिगो, फ्रॉस्ट, लेमनग्रास और ओब्सीडियन, पिक्सल 10 प्रो के लिए मूनस्टोन, जेड, पोर्सिलेन और ओब्सीडियन तथा पिक्सल 10 प्रो XL के लिए मूनस्टोन, जेड और ओब्सीडियन शामिल हैं। फोन 28 अगस्त से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।