गूगल ने पिक्सल वॉच 4 और बड्स 2a भारत में किया लॉन्च 

गूगल ने अपने मेड बाय गूगल इवेंट ने आज (20 अगस्त) पिक्सल 10 स्मार्टफोन सीरीज के साथ पिक्सल वॉच को भी लॉन्च किया है। इस लॉन्च इवेंट में कंपनी ने अपनी ऑडियो कैटेगरी में भी नया उत्पाद शामिल किया है। गूगल ने पिक्सल वॉच 4 के साथ पिक्सल बड्स 2a भी पेश किए हैं। नए डिवाइस डिजाइन में काफी हद तक पुराने प्रोडक्ट्स जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें कई खास बदलाव और अपग्रेड दिए गए हैं।

फीचर्स पिक्सल वॉच 4 का डिजाइन और डिस्प्ले गूगल पिक्सल वॉच 4 को 2 अलग-अलग साइज में पेश किया गया है, जिसमें 41 मिमी और 45 मिमी शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि इसमें पिछली वॉच के मुकाबले 50 प्रतिशत ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक पहुंच सकती है। यह भारत की धूप में बेहतर विजिबिलिटी देगा। इसके बेजल 16 प्रतिशत पतले किए गए हैं, जिससे डिस्प्ले पहले की तुलना में बड़ा और आकर्षक दिखता है।

फीचर्स बेहतर बैटरी और तेज चार्जिंग डिजाइन के साथ-साथ गूगल ने वॉच 4 की परफॉर्मेंस पर भी ध्यान दिया है। कंपनी का दावा है कि पिक्सल वॉच 4 में पहले की तुलना में तेज चार्जिंग सपोर्ट और थोड़ी लंबी बैटरी लाइफ दी गई है। इसका लुक वॉच 3 से मिलता-जुलता है, लेकिन तकनीकी सुधार इसे ज्यादा उपयोगी बनाते हैं। वॉच 4 गूगल के जेमिनी AI फीचर्स के साथ आती है, जो फिटनेस और स्मार्ट नोटिफिकेशन जैसे अनुभवों को और बेहतर बनाते हैं।

फीचर्स पिक्सल बड्स 2a के फीचर्स गूगल पिक्सल बड्स 2a को कंपनी ने अपने सबसे किफायती ईयरबड्स के रूप में पेश किया है। इसमें 11 मिमी ड्राइवर, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के लिए 3 माइक्रोफोन और गूगल टेंसर 1 चिप दी गई है। बड्स को IP54 रेटिंग मिली है, जिससे ये पसीने और हल्के पानी के छींटों से सुरक्षित रहते हैं। इसके साथ ही, ये ब्लूटूथ 5.4 और सुपर वाइडबैंड सपोर्ट करते हैं, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है। हर ईयरपीस पर टच कंट्रोल भी मौजूद हैं।