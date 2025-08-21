गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान इस साल दिसंबर में

ISRO गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान इस साल दिसंबर में करेगा लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:01 pm Aug 21, 202505:01 pm

क्या है खबर?

भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि ISRO दिसंबर, 2025 में अपने गगनयान कार्यक्रम का पहला मानवरहित परीक्षण मिशन 'G1' लॉन्च करेगा। यह मिशन भारत के उस लक्ष्य की ओर अहम पड़ाव है, जिसके तहत 2027 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। यह परियोजना भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बनाई गई है।