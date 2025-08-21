OpenAI खोज रही कमाई की नई राह, दूसरों को दे सकती है डाटा सेंटर की सुविधा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI अपने भारी खर्चों को कम करने के लिए अब नया विकल्प तलाश रही है। कंपनी भविष्य में अन्य व्यवसायों को अपने डाटा सेंटर और AI के लिए जरूरी ढांचे का इस्तेमाल करने की सुविधा दे सकती है। यह मॉडल अमेजन वेब सर्विसेज की तरह होगा, जिसने अतिरिक्त क्लाउड क्षमता किराए पर देकर बड़ी सफलता हासिल की थी। हालांकि, फिलहाल कंपनी अपनी खुद की AI सेवाओं के लिए ही इन संसाधनों का उपयोग कर रही है।
डाटा सेंटर में खास विशेषज्ञता
OpenAI ने हाल के वर्षों में AI के लिए उपयुक्त डाटा सेंटर बनाने में खास अनुभव जुटाया है। कंपनी चाहती है कि केवल बाहरी विक्रेताओं पर निर्भर न रहकर खुद भी इस प्रक्रिया में हिस्सा ले। OpenAI का मानना है कि अगर वह केवल दूसरों से क्षमता खरीदेगी, तो अपने महत्वपूर्ण ज्ञान को भी बाहर साझा कर देगी। इसी कारण अब वह इस अनुभव का लाभ उठाकर नए बिजनेस मॉडल पर गंभीरता से सोच रही है।
निवेश और बड़े प्रोजेक्ट्स
OpenAI पहले ही अरबों डॉलर खर्च करके आधुनिक चिप्स और विशाल डाटा सेंटर बना रही है। कंपनी सॉफ्टबैंक और ओरेकल जैसी दिग्गजों के साथ मिलकर 'स्टारगेट' नामक परियोजना पर काम कर रही है, जिसके तहत अमेरिका और विदेशों में बड़े पैमाने पर डाटा सेंटर बनाए जाएंगे। CEO सैम ऑल्टमैन का कहना है कि आने वाले समय में इन प्रोजेक्ट्स पर खरबों डॉलर तक खर्च हो सकता है, जिसके लिए नए वित्तीय साधन भी तैयार किए जा रहे हैं।
तेजी से बढ़ता राजस्व
OpenAI भले ही फिलहाल घाटे में काम कर रही है, लेकिन ChatGPT से उसकी आय तेजी से बढ़ रही है। जुलाई में कंपनी ने पहली बार करीब 90 अरब रुपये का मासिक राजस्व अर्जित किया। इसके साथ ही, OpenAI अब बैंकों और निजी इक्विटी फर्मों से कर्ज जुटाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी लगभग 500 अरब डॉलर मूल्यांकन पर अपने शेयरों की संभावित बिक्री की शुरुआती बातचीत भी कर रही है।