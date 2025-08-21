OpenAI खोज रही कमाई की नई राह, दूसरों को दे सकती है डाटा सेंटर की सुविधा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI अपने भारी खर्चों को कम करने के लिए अब नया विकल्प तलाश रही है। कंपनी भविष्य में अन्य व्यवसायों को अपने डाटा सेंटर और AI के लिए जरूरी ढांचे का इस्तेमाल करने की सुविधा दे सकती है। यह मॉडल अमेजन वेब सर्विसेज की तरह होगा, जिसने अतिरिक्त क्लाउड क्षमता किराए पर देकर बड़ी सफलता हासिल की थी। हालांकि, फिलहाल कंपनी अपनी खुद की AI सेवाओं के लिए ही इन संसाधनों का उपयोग कर रही है।

विशेषज्ञता डाटा सेंटर में खास विशेषज्ञता OpenAI ने हाल के वर्षों में AI के लिए उपयुक्त डाटा सेंटर बनाने में खास अनुभव जुटाया है। कंपनी चाहती है कि केवल बाहरी विक्रेताओं पर निर्भर न रहकर खुद भी इस प्रक्रिया में हिस्सा ले। OpenAI का मानना है कि अगर वह केवल दूसरों से क्षमता खरीदेगी, तो अपने महत्वपूर्ण ज्ञान को भी बाहर साझा कर देगी। इसी कारण अब वह इस अनुभव का लाभ उठाकर नए बिजनेस मॉडल पर गंभीरता से सोच रही है।

निवेश निवेश और बड़े प्रोजेक्ट्स OpenAI पहले ही अरबों डॉलर खर्च करके आधुनिक चिप्स और विशाल डाटा सेंटर बना रही है। कंपनी सॉफ्टबैंक और ओरेकल जैसी दिग्गजों के साथ मिलकर 'स्टारगेट' नामक परियोजना पर काम कर रही है, जिसके तहत अमेरिका और विदेशों में बड़े पैमाने पर डाटा सेंटर बनाए जाएंगे। CEO सैम ऑल्टमैन का कहना है कि आने वाले समय में इन प्रोजेक्ट्स पर खरबों डॉलर तक खर्च हो सकता है, जिसके लिए नए वित्तीय साधन भी तैयार किए जा रहे हैं।