आईफोन 17 सीरीज में है खास सुरक्षा फीचर, पेगासस जैसे हमलों से यूजर्स रहेंगे सुरक्षित 

फीचर मेमोरी इंटीग्रिटी एनफोर्समेंट क्या है? MIE एक नया सुरक्षा कवच है जो हमेशा चालू रहता है और डिवाइस को मेमोरी से जुड़े हमलों से बचाता है। यह तकनीक एन्हांस्ड मेमोरी टैगिंग एक्सटेंशन (EMTE) पर आधारित है और 70 से ज्यादा प्रमुख सिस्टम प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखती है। इसमें सुरक्षित टाइप्ड एलोकेटर और टैग गोपनीयता सुरक्षा भी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य स्पाइवेयर उद्योग को रोकना है, जो पेगासस जैसे टूल्स के जरिए डिवाइस को हैक करने की कोशिश करता है।

सुरक्षा नए चिप्स से और मजबूत सुरक्षा ऐपल ने A19 और A19 प्रो चिप्स को विशेष रूप से सुरक्षा के लिहाज से डिजाइन किया है। कंपनी का दावा है कि स्पेक्टर V1 जैसी समस्याओं से बचने के लिए नया शमन लगभग शून्य CPU लागत पर काम करता है, यानी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। पुराने हार्डवेयर के लिए भी अतिरिक्त बदलाव किए गए हैं, ताकि मेमोरी सुरक्षा बनी रहे। इस तरह हर यूजर को डिफॉल्ट रूप से ज्यादा सुरक्षित अनुभव मिल सके और डाटा सुरक्षित रहे।