आईफोन 17 सीरीज में है खास सुरक्षा फीचर, पेगासस जैसे हमलों से यूजर्स रहेंगे सुरक्षित
क्या है खबर?
ऐपल ने बीती रात (9 सितंबर) अपने आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स मॉडल शामिल हैं। नई सीरीज के सभी आईफोन खास सुरक्षा फीचर्स के साथ आते हैं जिससे यूजर्स पर पेगासस जैसे स्पाइवेयर हमलों का खतरा नहीं है। कंपनी ने इस बार मेमोरी इंटीग्रिटी एनफोर्समेंट (MIE) नामक फीचर जोड़ा है, जिसे स्मार्टफोन इतिहास का सबसे बड़ा सुरक्षा अपग्रेड बताया जा रहा है।
फीचर
मेमोरी इंटीग्रिटी एनफोर्समेंट क्या है?
MIE एक नया सुरक्षा कवच है जो हमेशा चालू रहता है और डिवाइस को मेमोरी से जुड़े हमलों से बचाता है। यह तकनीक एन्हांस्ड मेमोरी टैगिंग एक्सटेंशन (EMTE) पर आधारित है और 70 से ज्यादा प्रमुख सिस्टम प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखती है। इसमें सुरक्षित टाइप्ड एलोकेटर और टैग गोपनीयता सुरक्षा भी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य स्पाइवेयर उद्योग को रोकना है, जो पेगासस जैसे टूल्स के जरिए डिवाइस को हैक करने की कोशिश करता है।
सुरक्षा
नए चिप्स से और मजबूत सुरक्षा
ऐपल ने A19 और A19 प्रो चिप्स को विशेष रूप से सुरक्षा के लिहाज से डिजाइन किया है। कंपनी का दावा है कि स्पेक्टर V1 जैसी समस्याओं से बचने के लिए नया शमन लगभग शून्य CPU लागत पर काम करता है, यानी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। पुराने हार्डवेयर के लिए भी अतिरिक्त बदलाव किए गए हैं, ताकि मेमोरी सुरक्षा बनी रहे। इस तरह हर यूजर को डिफॉल्ट रूप से ज्यादा सुरक्षित अनुभव मिल सके और डाटा सुरक्षित रहे।
राय
सुरक्षा विशेषज्ञों की राय
ग्राफीनOS जैसी सुरक्षा परियोजना टीम ने आईफोन 17 में आए इन सुधारों को बड़ा कदम बताया है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर सवाल उठाए कि ऐपल इन अपडेट्स को कैसे पेश कर रही और यह एंड्रॉयड पर मौजूद MTE तकनीक से कितना बेहतर है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इनका असली प्रभाव तभी सामने आएगा जब ये फीचर्स लंबे समय तक उपयोग किए जाएंगे। फिलहाल, आईफोन 17 सीरीज ने यूजर्स को पेगासस जैसे खतरों से बचाने का भरोसा जरूर दिलाया है।