माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के कुछ कोपायलट फीचर्स के लिए एंथ्रोपिक कर सकती है उपयोग

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:54 am Sep 10, 202509:54 am

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अपने यूजर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स का लाभ देने के लिए OpenAI के अतिरिक्त अन्य कंपनियां से भी मदद ले सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के कोपायलट फीचर्स को चलाने के लिए एंथ्रोपिक के नए क्लाउड मॉडल का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। बताया गया है कि कंपनी इस बदलाव की घोषणा आने वाले हफ्तों में कर सकती है। अभी तक इसकी ज्यादातर सुविधाएं OpenAI की तकनीक पर आधारित हैं।