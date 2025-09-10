माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के कुछ कोपायलट फीचर्स के लिए एंथ्रोपिक कर सकती है उपयोग
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अपने यूजर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स का लाभ देने के लिए OpenAI के अतिरिक्त अन्य कंपनियां से भी मदद ले सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के कोपायलट फीचर्स को चलाने के लिए एंथ्रोपिक के नए क्लाउड मॉडल का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। बताया गया है कि कंपनी इस बदलाव की घोषणा आने वाले हफ्तों में कर सकती है। अभी तक इसकी ज्यादातर सुविधाएं OpenAI की तकनीक पर आधारित हैं।
संकेत
OpenAI से दूरी का संकेत
जानकारों का मानना है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एंथ्रोपिक मॉडल अपनाना दोनों कंपनियों के बीच बढ़ते मतभेद की ओर इशारा करता है। माइक्रोसॉफ्ट OpenAI का सबसे बड़ा निवेशक है और 2023 में सैम ऑल्टमैन को CEO के रूप में दोबारा नियुक्त कराने में अहम भूमिका निभा चुका है। हाल के महीनों में OpenAI द्वारा अपने लाभकारी विभाग को सार्वजनिक लाभ निगम में बदलने की योजना पर बातचीत में गतिरोध की खबरें आई हैं।
बयान
कंपनी का आधिकारिक बयान
माइक्रोसॉफ्ट ने इस कदम को लेकर किसी दुश्मनी की बात को खारिज किया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि OpenAI अभी भी उनके लिए AI क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार रहेगा और वे अपनी लंबी साझेदारी को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट को एंथ्रोपिक का क्लाउड सॉनेट 4 मॉडल GPT-5 की तुलना में कुछ मामलों में बेहतर लगता है।