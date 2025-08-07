इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया रिपोस्ट और नया मैप फीचर, जानिए कैसे करते हैं काम 

इंस्टाग्राम ने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रिपोस्ट और एक नया मैप फीचर लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम मैप से यूजर्स अपनी हाल की लोकेशन दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और दोस्तों या क्रिएटर्स द्वारा शेयर की गई स्थान-आधारित कंटेंट को भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम ने टिक-टॉक और स्नैपचैट को टक्कर देने के लिए यह कदम उठाया है। यह फीचर अभी कुछ ही देशों में उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही दुनियाभर में यह उपलब्ध होगा।

मैप फीचर इंस्टाग्राम का नया मैप फीचर क्या है? इंस्टाग्राम का नया मैप फीचर लोकेशन शेयरिंग और एक्सप्लोरेशन को आसान बनाता है। इसमें लोकेशन शेयरिंग डिफॉल्ट रूप से बंद रहती है और यूजर की लोकेशन सिर्फ ऐप खोलने पर अपडेट होती है। यूजर चाहें तो मैप पर छोटे नोट्स भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि कहां हैं या क्या कर रहे हैं। यह फीचर दोस्तों के साथ मिलने-जुलने और नए स्थानों की जानकारी पाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है।

रीपोस्ट फीचर रीपोस्ट फीचर कैसे काम करता है? इंस्टाग्राम ने 'रीपोस्ट' फीचर भी लॉन्च किया है, जो बिल्कुल एक्स के रीट्वीट जैसा है। इसके जरिए यूजर्स किसी भी रील या फीड पोस्ट को रीपोस्ट कर सकते हैं, जो उनके दोस्तों की फीड में दिखेगा। रीपोस्ट प्रोफाइल पर एक अलग टैब में भी दिखेगा। यूजर रीपोस्ट करते समय नोट भी जोड़ सकते हैं। इससे वे अपनी पसंद की चीजें दूसरों के साथ आसानी से साझा कर सकेंगे और क्रिएटर्स को ज्यादा पहुंच मिलेगी।