अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पर कीबोर्ड शॉर्टकट को कैसे कस्टमाइज करें?
क्या है खबर?
अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप पर आपका काम जल्दी और आसानी से हो, तो कीबोर्ड शॉर्टकट को कस्टमाइज करना एक शानदार तरीका है। इससे माउस पर निर्भरता कम होती है और आप सीधे अपने जरूरी टूल्स और कमांड तक पहुंच सकते हैं। ऐसे शॉर्टकट आपको रोजाना के काम तेजी से निपटाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि कीबोर्ड शॉर्टकट को अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे तैयार और इस्तेमाल किया जा सकता है।
#1
पहले पहचानें किन कामों के लिए शॉर्टकट की है जरूरत
कस्टम शॉर्टकट सेट करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप कंप्यूटर पर कौन-कौन से काम बार-बार करते हैं। जैसे- फाइल सेव करना, विंडो बदलना, या कोई ऐप खोलना। इन दोहराए जाने वाले कामों के लिए शॉर्टकट बनाने से समय की बचत होती है। पहले अपने उपयोग के पैटर्न को समझें, फिर तय करें कि किन क्रियाओं के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट बनाने से काम और भी आसान हो जाएगा।
#2
ऑपरेटिंग सिस्टम और थर्ड पार्टी ऐप्स से करें मदद
विंडोज, मैक या लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज करने के लिए बिल्ट-इन टूल्स दिए होते हैं। इनका इस्तेमाल करके आप पुराने शॉर्टकट बदल सकते हैं या नए बना सकते हैं। इसके अलावा, कई थर्ड-पार्टी ऐप्स भी उपलब्ध हैं जो और भी एडवांस कस्टमाइजेशन की सुविधा देते हैं। इनमें आप खास सॉफ्टवेयर के लिए विशेष शॉर्टकट बना सकते हैं जो आपकी वर्किंग स्टाइल के अनुकूल हो।
#3
शॉर्टकट को समय-समय पर जांचें और सुधारें
एक बार जब आपने अपने लिए कीबोर्ड शॉर्टकट बना लिए हों, तो उन्हें नियमित रूप से परखते रहें। अगर कोई शॉर्टकट काम नहीं कर रहा या किसी मौजूदा कमांड से टकरा रहा है, तो उसमें बदलाव करें। इसके अलावा, अच्छे शॉर्टकट बनाने के कुछ बुनियादी नियम भी सीखें- जैसे आसान और याद रखने वाले की-कॉम्बिनेशन चुनना। ऐसा करने से आपकी कंप्यूटर पर पकड़ और तेज होगी और नेविगेशन भी आसान हो जाएगा।