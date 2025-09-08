भारत में टिक-टॉक से प्रतिबंध हटाने की नहीं है सरकार की कोई योजना

लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिक-टॉक की वेबसाइट हाल ही में कुछ समय के लिए भारत में लाइव हुई थी। इसके बाद लेकर यूजर्स के बीच यह चर्चा तेज हो गई कि भारत में टिक-टॉक पर लगा प्रतिबंध हट सकता है। अब मनीकंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि टिक-टॉक पर से प्रतिबंध हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं आया है और ऐसी अटकलें निराधार हैं।

अफवाह अफवाहों पर विराम टिक-टॉक की वापसी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंध बेहतर होने पर यह ऐप फिर से भारत में काम कर सकता है। हालांकि, मंत्री ने साफ किया कि किसी भी स्तर पर इस तरह का कोई विचार नहीं हो रहा है। चीनी कंपनी बाइटडांस के स्वामित्व वाला यह ऐप भारत में काफी लोकप्रिय था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया था।

प्रतिबंध 2020 में हुआ था प्रतिबंध जून, 2020 में टिक-टॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। सरकार ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा और डाटा प्राइवेसी को लेकर चिंता जताई थी। प्रतिबंध के बाद गूगल और ऐप ने अपने ऐप स्टोर से इन एप्लिकेशन को हटा दिया। इसके बाद जनवरी, 2021 में केंद्र ने टिक-टॉक पर लगे प्रतिबंध को स्थायी कर दिया। यह कदम भारत की डिजिटल सुरक्षा नीति का हिस्सा माना गया।