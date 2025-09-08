अलीबाबा ने अपना सबसे शक्तिशाली AI मॉडल किया लॉन्च, OpenAI को मिलेगी टक्कर 

अलीबाबा समूह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में काफी तेजी से अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। अब OpenAI और गूगल जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए कंपनी ने नया AI मॉडल क्वेन-3-मैक्स-प्रीव्यू लॉन्च किया है। यह कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा AI मॉडल है, जिसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैरामीटर हैं। इसे आधिकारिक क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म और ओपनराऊटर मार्केटप्लेस पर उपलब्ध कराया गया है।

खासियत बेहतर प्रदर्शन वाला मॉडल कंपनी का यह नया AI मॉडल उसकी क्वेन3 सीरीज का हिस्सा है, जिसे इसी साल मई महीने में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में इस सीरीज में 60 करोड़ से 235 अरब पैरामीटर तक के मॉडल थे। अब क्वेन-3-मैक्स-प्रीव्यू ने आंतरिक परीक्षणों में पुराने मॉडल क्वेन3-235B-A22B-2507 से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। यह केवल टेक्स्ट आधारित मॉडल है और इसे खासतौर पर जटिल कार्यों के लिए विकसित किया गया है।

अन्य खासियत नया मॉडल 2 भाषाओं को समझता है बेहतर अलीबाबा का कहना है कि इस नए मॉडल की क्षमताएं काफी मजबूत हैं। यह चीनी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को बेहतर समझता है, जटिल निर्देशों का पालन कर सकता है और ओपन-एंडेड कार्यों को संभालने में सक्षम है। इसके अलावा, इसमें मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट और टूल इस्तेमाल करने की भी क्षमता है। कंपनी ने दावा किया कि इस मॉडल ने कई वैश्विक मॉडलों को अलग-अलग बेंचमार्क में पीछे छोड़ दिया है।