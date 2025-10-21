अमेजन के AWS की सेवाएं आउटेज के बाद हुईं सही

अमेजन की क्लाउड सेवा अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) में बीते दिन (20 अक्टूबर) एक बड़ी रुकावट आई, जिससे सोशल मीडिया, गेमिंग, स्ट्रीमिंग और वित्तीय ऐप्स प्रभावित हुए। स्नैपचैट , वेनमो, पिंटरेस्ट, ऐपल टीवी, रेडिट और रोबॉक्स जैसी लोकप्रिय सेवाओं में कई यूजर्स ने व्यवधान अनुभव किया। अमेजन ने कहा कि आउटेज की समस्या अब लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई है, लेकिन कुछ सेवाओं में छोटी-छोटी खामियां देखने अभी भी देखने को मिल रही।

कारण रुकावट का कारण और तकनीकी जानकारी AWS की आउटेज का मुख्य कारण एक DNS समस्या थी, जो वेबसाइट नामों को IP एड्रेस में बदलने का काम करती है। DNS खराब होने से कई सिस्टम सही सर्वर नहीं ढूंढ पाए और सेवाओं में देरी या त्रुटियां आईं। AWS इंजीनियरों ने बताया कि लैम्ब्डा और SQS सेवाओं में रुक-रुक कर नेटवर्क समस्याएं आईं। कंपनी ने बताया कि कल शाम 05:00 बजे के आसपास तक अधिकांश सेवाएं ठीक कर दी गई थीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में रिकवरी धीमी रही।

प्रभाव प्रभावित प्लेटफॉर्म और वैश्विक प्रभाव इस बड़े आउटेज से स्नैपचैट, व्हाट्सऐप, जूम, फोर्टनाइट, यूट्यूब, कैनवा, डुओलिंगो और स्ट्रावा सहित कई लोकप्रिय ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रभावित हुए। विशेषज्ञों ने इसे आधुनिक इंटरनेट की अत्यधिक निर्भरता पर चेतावनी बताया है। प्रोफेसर ओली बकले ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि इंटरनेट बुनियादी ढांचा कुछ प्रमुख प्रदाताओं पर अत्यधिक निर्भर है। छोटी रुकावटें भी कई उद्योगों में भारी वित्तीय और परिचालन नुकसान उत्पन्न कर सकती हैं।