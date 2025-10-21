मेटा AI के डाउनलोड और यूजर्स में हुई तेजी से वृद्धि, जानिए क्या रहा कारण
क्या है खबर?
मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोबाइल ऐप के इस्तेमाल में iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए जबरदस्त वृद्धि देखी जा रही है। मार्केट इंटेलिजेंस प्रदाता सिमिलरवेब के आंकड़ों के अनुसार, दोनों प्लेटफॉर्म पर ऐप के दैनिक एक्टिव यूजर्स की संख्या 17 अक्टूबर तक बढ़कर 27 लाख हो गई, जो 4 हफ्ते पहले 7.75 लाख थी। इसके अलावा, ऐप इंस्टॉल भी बढ़ा है, जो रोजाना 3 लाख तक पहुंच गए हैं, जो कुछ सप्ताह पहले 2 लाख से कम थे।
तुलना
एक साल पहले क्या थी स्थिति?
मेटा AI ऐप के एक साल पहले के आंकड़ों से तुलना करें तो 17 अक्टूबर, 2024 को इसे केवल 4,000 दैनिक डाउनलोड मिल रहे थे, जो इस साल के आंकड़े से काफी कम है। यह वृद्धि सितंबर में लॉन्च किए वाइब्स फीड के कारण भी हुई है, जिसने ऐप में शॉर्ट-फॉर्म AI-जनरेटेड वीडियो पेश किए। उसके एक्टिव यूजर्स में 15.58 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि ChatGPT, ग्रोक और पेरप्लेक्सिटी में क्रमशः 3.51, 7.35 और 2.29 फीसदी की गिरावट आई है।
फायदा
सोरा ऐप के आने से भी हुआ फायदा
हाल ही में OpenAI के वीडियो जनरेटर सोरा ने सुर्खियां बटोरीं, क्योंकि जब यूजर्स ने इस नई तकनीक को आजमाने के लिए होड़ लगाई, तो यह ऐप स्टोर में शीर्ष पर पहुंच गया। मेटा AI को भी इस लॉन्च से फायदा हो सकता है। यह संभव है कि सोरा पर ध्यान केंद्रित करने से कुछ लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी के ऐप को आजमाने के लिए प्रेरित किया, ताकि दोनों अनुभवों की तुलना की जा सके।