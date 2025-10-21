मेटा AI के एक्टिव यूजर्स की संख्या 27 लाख से ऊपर पहुंच गई है (तस्वीर: एक्स/@Assad)

मेटा AI के डाउनलोड और यूजर्स में हुई तेजी से वृद्धि, जानिए क्या रहा कारण

क्या है खबर?

मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोबाइल ऐप के इस्तेमाल में iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए जबरदस्त वृद्धि देखी जा रही है। मार्केट इंटेलिजेंस प्रदाता सिमिलरवेब के आंकड़ों के अनुसार, दोनों प्लेटफॉर्म पर ऐप के दैनिक एक्टिव यूजर्स की संख्या 17 अक्टूबर तक बढ़कर 27 लाख हो गई, जो 4 हफ्ते पहले 7.75 लाख थी। इसके अलावा, ऐप इंस्टॉल भी बढ़ा है, जो रोजाना 3 लाख तक पहुंच गए हैं, जो कुछ सप्ताह पहले 2 लाख से कम थे।