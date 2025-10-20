अमेजन की क्लाउड सेवा AWS डाउन, कैनवा और स्नैपचैट समेत कई ऐप्स-वेबसाइटें ठप

अमेजन की क्लाउड सेवा AWS आज (20 अक्टूबर) तकनीकी समस्या के कारण डाउन हो गई, जिससे कैनवा, स्लैक और स्नैपचैट समेत कई ऐप्स और वेबसाइट ठप पड़ गई। कुछ क्षेत्र में इंटरनेट ट्रैफिक में बढ़ी हुई परेशानी और देरी दर्ज की गई। इस व्यवधान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी मचा दी और कुछ ने इसे साइबर हमले से जोड़ने की अटकलें लगाईं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कारण तकनीकी हो सकता है।

तकनीकी खराबी तकनीकी खराबी या साइबर हमला? अमेजन और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, व्यवधान किसी बाहरी साइबर हमले से नहीं, बल्कि AWS की आंतरिक तकनीकी गड़बड़ी से हुआ। पिछले AWS आउटेज भी नेटवर्क और संचालन त्रुटियों के कारण हुए थे। द वर्ज और द गार्जियन ने पुष्टि की कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण एलेक्सा, रॉबिनहुड और स्नैपचैट जैसी सेवाएं आंशिक रूप से ऑफलाइन हो गई।

प्रभाव ऑफिस और व्यक्तिगत काम प्रभावित इस आउटेज से ऑफिस में काम करने वाले और व्यक्तिगत काम करने वाले यूजर्स बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं। लोग डिजाइन प्रोजेक्ट, प्रजेंटेशन और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। समस्या ठीक न होने से समय पर काम पूरा करना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल इस समस्या इस समस्या का समाधान किया जा रहा, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में यूजर्स को इंतजार करना पड़ रहा है।

राय साइबर हमले की अटकलें और विशेषज्ञ राय साइबर विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि इस घटना को चीन या किसी बाहरी हमले से जोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है और इस पर जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। पिछली AWS विफलताएं 2021 और 2023 में भी नेटवर्क और संचालन त्रुटियों के कारण हुई थीं। विशेषज्ञों का कहना है कि क्लाउड प्रदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता इस तरह की बड़ी प्रणालीगत खामियों को जन्म देती है। एक क्षेत्र में गड़बड़ी पूरी डिजिटल सेवाओं को प्रभावित कर सकती है।