2025 गेमिंग सेक्टर के लिए रहा उतार-चढ़ाव भरा साल, हुए ये बड़े बदलाव 

भारत के गेमिंग सेक्टर के लिए यह साल उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। ऑनलाइन और लाइव गेमिंग में तेजी दिखी, लेकिन रियल मनी गेमिंग (RMG) पर प्रतिबंध से उद्योग को झटका लगा। ईस्पोर्ट्स को सरकारी पहचान मिली और स्टार्टअप्स ने खर्च घटाने पर ध्यान देना शुरू किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इन-ऐप कमाई और बदलती रणनीतियों के बीच कंपनियों ने साल के अंत तक नए नियमों और बाजार हालात के अनुसार खुद को ढालने की तैयारी शुरू कर दी है।

ईस्पोर्ट्स ईस्पोर्ट्स और डिजिटल गेमिंग को बढ़ावा इस साल ईस्पोर्ट्स को खेल मंत्रालय के तहत आधिकारिक खेल का दर्जा मिला, जिससे टूर्नामेंट, स्पॉन्सरशिप और सरकारी सहयोग के नए रास्ते खुले हैं। RMG बैन के बाद कंपनियों का फोकस डिजिटल और फ्री-टू-प्ले गेम्स पर गया। UPI और स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ने से इन-ऐप खरीदारी कमाई का मुख्य जरिया बनी और टीवी फ्रेंचाइजी भी गेमिंग में उतरीं हैं। लोकल कंटेंट और युवा दर्शकों की भागीदारी तेजी से बढ़ी, जिससे उद्योग में भरोसा बढ़ा है।

निवेश स्टार्टअप्स, निवेश और सख्ती पिछले 5 सालों में भारत में 500 से ज्यादा गेमिंग स्टार्टअप शुरू हुए हैं। क्राफ्टन जैसे विदेशी निवेशकों ने भारतीय कंपनियों में निवेश बढ़ाया है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने गेमिंग मिशन और फंड की घोषणा भी की हैं। वहीं, नवंबर में विंजो के फाउंडर्स की गिरफ्तारी ने नियमों के पालन और पारदर्शिता पर सख्ती का संकेत दिया, जिससे पूरे सेक्टर में सतर्कता और कानूनी अनुपालन की चर्चा तेज हुई। इन सभी वजहों से निवेशकों की चिंता भी बढ़ी काफी है।

